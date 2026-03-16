台寶生醫（6892）16日宣布，美國子公司Singulera Therapeutics, In，與哈佛醫學院附設醫院─布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital，BWH）簽署一項為期三年的研究合作協議，雙方將共同開發可強化調節型T細胞（Treg）穩定性與功能性之基因修飾技術，並正式以基因修飾Treg療法進軍自體免疫疾病市場，目標2027年啟動首次人體臨床試驗，搶攻逾千億美元商機。

本次合作是繼前次與哈佛、BWH三方的首項研究成果登上國際權威期刊《Nature Immunology》後，再次深化與BWH的合作關係，憑藉主導該項研究的哈佛醫學院內科副教授、兼任BWH免疫學家Peter Sage博士，在濾泡調節型T細胞（TFR）領域的權威地位，加上身兼台寶生醫的科學顧問，不僅有助強化公司的高階醫療產品布局，也將填補臨床未滿足的醫療需求，為全球自體免疫患者帶來治療新希望。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，Treg在人體內的數量非常稀少，必須精準取得且有效擴增。公司自主創新開發的Treg技術平台具有「穩定、長效、短製程」三大核心優勢，並成功將首代Treg產品TRK-001推進臨床二期，率先展現克服體外培養與擴增的穩定性關鍵挑戰。

為進一步強化Treg細胞功能，擴大在自體免疫疾病應用，本次與BWH進行的合作研究是開發二代Treg產品的關鍵基礎，藉由基因修飾Treg技術，把細胞的擴增移到體內進行，針對特定基因進行按需（on-demand）調控，達到功能強化，再搭配可商轉化的短製程平台，未來可有效縮短二代產品的製備時間與成本，提高醫療效率。

體內擴增技術能大幅增加自體細胞療法的可適用性，同時克服CAR-T細胞免疫治療現階段面臨的痛點，如細胞激素風暴（CRS），可能症狀有發燒、呼吸喘、低血壓、昏迷等症狀；或神經毒性症候群（ICANS），可能症狀包含頭痛、頭暈、顫抖、焦躁不安、癲癇發作、失語、意識不清等副作用。

楊鈞堯指出，這些安全性疑慮讓CAR-T難以用在輕、中症病患，且只能在醫學中心進行治療，適用病患族群受限，僅可觸及龐大自體免疫疾病市場的一小部分。反之，Treg療法安全性佳、透過新一代技術希望簡化複雜的治療流程，並大幅降低成本，將有機會挑戰第一線療法，進而拓展細胞醫療成為常規療法。

本次透過與BWH及Peter Sage的深化合作、強強聯手，瞄準自體免疫疾病領域，目標2027年將基因修飾Treg細胞療法推進一期臨床，預計採取籃子試驗（basket trials）的創新臨床設計與AI賦能工具，將不同類型的自體免疫患者納入同一臨床試驗，以期更有效評估對不同受試者的療效與安全性，希望達到用一種療法即能精準治療不同自體免疫疾病，逆轉該疾病對患者帶來的終身傷害之苦。

自體免疫疾病是一種人體內的免疫系統攻擊自己身體正常細胞的疾病，幾乎可以發生在人體的任何部位，迄今已發現逾百種的自體免疫疾病，較為人所知的有一型糖尿病、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、潰瘍性結腸炎、多發性硬化症、克隆氏症等，未來若能以一套療程治療大多數的自體免疫疾病，將再度改寫全球免疫治療新革局。

根據國際研究機構Research Nester的報告指出，2025年全球自體免疫治療市場規模超過1,566億美元，2026年估計將達1,665億美元，預計2035年可達2,897億美元，期間年複合成長率6.9%。