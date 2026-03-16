庫存回升與供給缺口拉鋸 街口投信：銅價高檔整理

近期在全球主要交易所庫存回升，以及中長期需求前景仍具支撐的情況下，國際銅價呈現利多與利空因素拉鋸的格局，上周整體維持在高檔區間狹幅震盪。

街口投信表示，倫敦金屬交易所（LME）庫存上周增加近3萬噸，顯示先前庫存偏緊的情況逐步緩解，短期近月供應緊縮壓力有所下降。不過，銅價在震盪過程中的回檔幅度相對有限，顯示市場多數參與者仍將目前走勢視為上升趨勢中的短線整理，而非趨勢反轉，因此低接買盤仍提供一定支撐。

市場觀察指出，目前銅價走勢正受到基本面與地緣政治因素的雙重影響。街口投信指出，一方面交易所庫存回升，加上部分主要經濟體宏觀數據偏弱，壓抑投資人追價意願；另一方面，全球礦場供給風險與能源轉型帶來的長期需求支撐仍在，使市場對中長期銅市仍維持相對樂觀的看法。

在此背景下，近期銅市成交量相對偏低，價格多在區間內來回整理。雖然短線仍會受到國際局勢與資金情緒影響而出現波動，但整體尚未形成新的明確方向，市場觀望氣氛仍然濃厚。

街口投信分析，儘管近期全球庫存有所回升，但過去多年礦業投資不足與開發延遲，已限制未來礦場供給成長空間。多家研究機構亦預期，2026年後精煉銅市場將再度轉向供給偏緊，加上電動車、電網升級與資料中心建設所帶來的結構性需求，將逐步消化現有庫存。

因此，在中長期需求題材支撐下，街口投信認為，近期銅價高檔盤整，較可能屬於長線多頭趨勢中的蓄勢整理，而非趨勢反轉訊號。