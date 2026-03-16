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中信房屋調查：過半民眾贊成適度鬆綁信用管制 近半數有感房價鬆動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據中信房屋2026年第1季宅指數調查顯示，針對下一季度房價預期，本次調查中看漲比例為25%，較前一季的32.2%下降了7.2個百分點。示意圖。圖／AI生成
據中信房屋2026年第1季宅指數調查顯示，針對下一季度房價預期，本次調查中看漲比例為25%，較前一季的32.2%下降了7.2個百分點。示意圖。圖／AI生成

據中信房屋2026年第1季宅指數調查顯示，針對下一季度房價預期，本次調查中看漲比例為25%，較前一季的32.2%下降了7.2個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去不少民眾對房價抱持「只漲不跌」的迷思，但隨著信用管制與銀行房貸緊縮等政策持續發酵，市場投機氛圍已逐漸消散，購屋民眾的態度也變得更加理性。

根據中信房屋宅指數調查結果顯示，有47.5%、接近半數的民眾表示已經感受到房價出現鬆動，或議價空間增加；有30%的民眾認為價格變化不大。

另外，有11.5%表示完全沒有感覺；還有11%的受訪者因近期未實際看屋，所以暫時沒有明確看法。

莊思敏表示，由於市場轉向買方主導，部分急於回籠資金的屋主開始放軟身段，願意釋出更大的價格彈性，這也不少讓觀望已久的自住族群，開始重新評估進場時機。

央行第1季理監事會議召開在即，針對未來政策方向，調查顯示有57%的民眾認為政府應適度鬆綁信用管制。

莊思敏表示，自央行重錘打炒房以來，短期炒作現象確實大幅減少，購屋需求已回歸以自住為主，顯見相關政策已發揮一定效果。

莊思敏建議，政府後續可適度鬆綁管制措施，避免誤傷真正有剛性需求的自住族和換屋族，緩解購屋民眾的資金壓力。此外，房地產涉及眾多上下游產業，適度鬆綁也能防止市場交易停擺，促進產業穩健發展。

近期AI浪潮席捲各行各業，房仲產業也不例外地開始積極導入相關技術，以提升服務效率與行銷效果。根據本次宅調查顯示，高達71.4%的民眾認為房仲若善用AI工具，確實有助於提升購屋體驗。

莊思敏表示，AI在不動產市場的應用場景日益多元，例如智慧搜屋、虛擬裝潢模擬等功能，不僅能協助消費者更快速找到理想物件，也讓賞屋過程更加直觀與便利。在此趨勢下，中信房屋重磅打造 「住未來AI」平台，透過科技賦能，為消費者帶來全新的購屋體驗。

根據中信房屋宅指數調查結果顯示，高達71.4%的民眾認為房仲若善用AI工具，確實有助於提升購屋體驗。中信房屋提供
根據中信房屋宅指數調查結果顯示，高達71.4%的民眾認為房仲若善用AI工具，確實有助於提升購屋體驗。中信房屋提供

根據中信房屋宅指數調查結果顯示，針對下一季度房價預期，本次調查中看漲比例為25%，較前一季的32.2%下降了7.2個百分點。中信房屋提供
根據中信房屋宅指數調查結果顯示，針對下一季度房價預期，本次調查中看漲比例為25%，較前一季的32.2%下降了7.2個百分點。中信房屋提供

根據中信房屋宅指數調查結果顯示，有47.5%、接近半數的民眾表示已經感受到房價出現鬆動。中信房屋提供
根據中信房屋宅指數調查結果顯示，有47.5%、接近半數的民眾表示已經感受到房價出現鬆動。中信房屋提供

根據中信房屋宅指數調查結果顯示，有57%的民眾認為政府應適度鬆綁信用管制。中信房屋提供
根據中信房屋宅指數調查結果顯示，有57%的民眾認為政府應適度鬆綁信用管制。中信房屋提供

房價 購屋 央行

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