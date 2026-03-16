影／產業投資增 屏東縣府預計在海豐地區擬設新產業園區

屏東縣長周春米今參加屏東科學園區第二家廠商進駐動土典禮，周春米致詞說，推動產業升級，屏東縣除屏東科學園區、經濟部科技園區擴區等，發現到相關園區還需增加，努力開發另個園區，地點在屏東市海豐地區。

屏東縣政府推動產業升級發展，近年來已經設置兩個產業園區，六塊厝產業園區、熱帶農業特色產業園區，其他為中央的屏東科學園區、還有經濟部產業園區擴區等。

周春米今在屏東科學園區廠商進駐動土典禮致詞時說，縣府發現到相關園區還需要增加，努力開發另個園區，透過產業升級，吸引多元科技的產業進駐屏東，讓屏東更具有競爭力。

周春米說，「園區準備好是讓產業升級條件」，目前規畫的地點在屏東市海豐地區，相關程序還在進行中，之後有更明確訊息再跟大家報告。

屏東縣府農業處主責的熱帶農業特色產業園區，農業處表示，目前6家廠商簽約購地、4家廠商租地，有兩家企業預計辦理簽約租地，屆時園區總簽約坵塊數將達48坵塊，進駐面積達8.08公頃。進駐廠商共12家企業，整體招商率已達89％。

六塊厝產業園區部分，屏東縣府城鄉發展處指出，六塊厝產業園區總面積19.67公頃，產業用地12.39公頃。縣府分回土地約6.43公頃，採出售，台糖公司分回土地約5.96公頃，採出租設定地上權。土地核准7家廠商申購，已完全出售、台糖土地已核准3家廠商申租，出租3.73公頃，出租率62.5%。

對於屏東縣府有意規畫新的產業園區，縣議員梁育慈說，屏東科學園區陸續有指標性廠商進駐，連帶產業聚落效應需求提高，縣長盤點相關土地，提供產業需求，期盼為屏北地區帶來產業發展，代表屏東招商引資有成效，市場看好度高，打造產業聚落。

縣議員陳揚說，屏東科學園區廠商進駐動土，樂見產業投資帶動地方發展。縣長提到海豐地區，目前相關規畫不明確，地方也有不少疑問。後續縣府應盡早說明規畫、交通與生活影響，充分與居民溝通，避免倉促推動。

屏東市民代表傅建雄說，屏東市海豐地區周邊有農地、台糖地，設置新的產業園區的不能為設立而設立，是否有產業需求願意進駐。