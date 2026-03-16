控陶朱隱園參訪違法徵求委託書 中工：已提告「誣告」、「妨害名譽」

針對日前寶佳集團旗下堡新投資代特定股東發布新聞稿，中工（2515）16日表示，該指控罔顧事實誣指中工藉「陶朱隱園」參訪活動違法徵求委託書，甚至向地檢署告發董事長及總經理涉嫌特別背信罪。

中工認為，對於此種無中生有、浪費司法與社會資源的惡意濫訴，公司董事長周志明為捍衛個人清白與公司聲譽，已正式委請律師向臺灣臺北地方檢察署提出「誣告」及「妨害名譽」之刑事告訴。

中工並嚴正提出三大聲明，包括第一參訪國際指標建案乃落實ESG常態交流，第二寶佳集團行為是刻意曲解「預計」時程，並憑空捏造假議題，妨害公司名譽，第三中工提告誣告捍衛清白，嚴正警告有心人士停止泥巴戰以掩飾內線交易心虛。

以下為中工發布三大聲明如下：

中工董事長周志明恪守忠實與善良管理人義務，積極推動中工以工程為基礎，發展土地開發及房地產雙引擎獲利模式。公司安排股東參訪國際指標建案「陶朱隱園」，不僅是深化投資人關係，更是落實 ESG 精神中與「利害關係人（股東）」之常態溝通，藉此讓股東了解公司發展願景與 ESG 議題交流，同時展現中工已具備土地房產開發「一條龍」(土地開發、工程營造、設計規劃、行銷銷售及物業管理)的全方位實力，並透過擴大曝光，推廣相關業務。

二、刻意曲解「預計」時程並憑空捏造假議題，妨害公司名譽

針對有心人士誣指中工欲於 3 月 12 日違法審查 3 月 23 日之持股資格，公司再次嚴正澄清：2026 年 2 月 11 日重訊公告所載之 3 月 12 日，純屬一般股務作業上「預計」之初步排程，事實上， 3 月 12 日之董事會根本無此審查議案。

至於法定 1% 持股資格的實質審查與認定，中工自當依法於 3 月 23 日（停止過戶日）取得正式股東名冊後，始依程序進行審查。對造刻意拿著放大鏡扭曲公告上的字眼，無中生有、無限上綱，企圖捏造假議題模糊焦點，妨害本公司名譽。

三、提告誣告捍衛清白，嚴正警告有心人士停止泥巴戰以掩飾內線交易心虛

針對特定人士頻頻利用不實的程序指控與荒謬理由來打泥巴戰，甚至惡意捏造事實，誣指董事長周志明及總經理蘇麗梅涉犯特別背信罪。周志明表示絕不姑息，已正式提告「誣告」及「妨害名譽」以正視聽。

中工強烈質疑，這一切拙劣的抹黑手法，純屬某些特定人士為了掩飾自身涉嫌「內線交易與操縱股價」正遭檢調追查的心虛與違法窘境！董事長周志明與總經理蘇麗梅率中華工程經營團隊將持續堅守正道、專注本業經營，以實際的營運績效堅定捍衛 16 萬名中工股東的最大權益，並呼籲相關人士停止作秀，坦然面對司法調查。