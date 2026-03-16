快訊

拖吊蟑螂又來了！3.7公里救援費4千變4萬 他怒告業者詐欺警函送

外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

伊朗新領袖被爆「在俄國動手術」！美媒曝現在德黑蘭實際掌權是這群人

聽新聞
0:00 / 0:00

控陶朱隱園參訪違法徵求委託書 中工：已提告「誣告」、「妨害名譽」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
針對日前寶佳集團旗下堡新投資代特定股東發布新聞稿，中工（2515）16日表示，該指控罔顧事實誣指中工藉「陶朱隱園」參訪活動違法徵求委託書，甚至向地檢署告發董事長及總經理涉嫌特別背信罪。圖／本報資料照片
針對日前寶佳集團旗下堡新投資代特定股東發布新聞稿，中工（2515）16日表示，該指控罔顧事實誣指中工藉「陶朱隱園」參訪活動違法徵求委託書，甚至向地檢署告發董事長及總經理涉嫌特別背信罪。圖／本報資料照片

針對日前寶佳集團旗下堡新投資代特定股東發布新聞稿，中工（2515）16日表示，該指控罔顧事實誣指中工藉「陶朱隱園」參訪活動違法徵求委託書，甚至向地檢署告發董事長及總經理涉嫌特別背信罪。

中工認為，對於此種無中生有、浪費司法與社會資源的惡意濫訴，公司董事長周志明為捍衛個人清白與公司聲譽，已正式委請律師向臺灣臺北地方檢察署提出「誣告」及「妨害名譽」之刑事告訴。

中工並嚴正提出三大聲明，包括第一參訪國際指標建案乃落實ESG常態交流，第二寶佳集團行為是刻意曲解「預計」時程，並憑空捏造假議題，妨害公司名譽，第三中工提告誣告捍衛清白，嚴正警告有心人士停止泥巴戰以掩飾內線交易心虛。

以下為中工發布三大聲明如下：

一、參訪國際指標建案乃落實ESG常態交流

中工董事長周志明恪守忠實與善良管理人義務，積極推動中工以工程為基礎，發展土地開發及房地產雙引擎獲利模式。公司安排股東參訪國際指標建案「陶朱隱園」，不僅是深化投資人關係，更是落實 ESG 精神中與「利害關係人（股東）」之常態溝通，藉此讓股東了解公司發展願景與 ESG 議題交流，同時展現中工已具備土地房產開發「一條龍」(土地開發、工程營造、設計規劃、行銷銷售及物業管理)的全方位實力，並透過擴大曝光，推廣相關業務。

二、刻意曲解「預計」時程並憑空捏造假議題，妨害公司名譽

針對有心人士誣指中工欲於 3 月 12 日違法審查 3 月 23 日之持股資格，公司再次嚴正澄清：2026 年 2 月 11 日重訊公告所載之 3 月 12 日，純屬一般股務作業上「預計」之初步排程，事實上， 3 月 12 日之董事會根本無此審查議案。

至於法定 1% 持股資格的實質審查與認定，中工自當依法於 3 月 23 日（停止過戶日）取得正式股東名冊後，始依程序進行審查。對造刻意拿著放大鏡扭曲公告上的字眼，無中生有、無限上綱，企圖捏造假議題模糊焦點，妨害本公司名譽。

三、提告誣告捍衛清白，嚴正警告有心人士停止泥巴戰以掩飾內線交易心虛

針對特定人士頻頻利用不實的程序指控與荒謬理由來打泥巴戰，甚至惡意捏造事實，誣指董事長周志明及總經理蘇麗梅涉犯特別背信罪。周志明表示絕不姑息，已正式提告「誣告」及「妨害名譽」以正視聽。

中工強烈質疑，這一切拙劣的抹黑手法，純屬某些特定人士為了掩飾自身涉嫌「內線交易與操縱股價」正遭檢調追查的心虛與違法窘境！董事長周志明與總經理蘇麗梅率中華工程經營團隊將持續堅守正道、專注本業經營，以實際的營運績效堅定捍衛 16 萬名中工股東的最大權益，並呼籲相關人士停止作秀，坦然面對司法調查。

股東 董事長 內線交易

延伸閱讀

中工經營權戰火延燒！寶佳補申報 中工轟「心虛之舉」

反駁中工指控 「泛寶佳」堡新等共同取得人發聲明

寶佳遭揭發才補申報？中工質疑：欲蓋彌彰、事後補正難掩內線疑雲

中工之爭你來我往！寶佳補申報林文鵬為共同取得人 中工再質疑內線疑雲

相關新聞

市場回溫？2025Q4科學園區房價指數 竹科跌幅收斂

2025年第四季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，歷經前幾季修正後，科學園區房市本季呈現由跌轉盤整態勢。其中，台中科學園區季漲0.9%、高雄園區季漲1.5%，新竹園區跌幅縮小至0.7%，但台南園區仍季跌3%，連續四季下修。

控陶朱隱園參訪違法徵求委託書 中工：已提告「誣告」、「妨害名譽」

針對日前寶佳集團旗下堡新投資代特定股東發布新聞稿，中工（2515）16日表示，該指控罔顧事實誣指中工藉「陶朱隱園」參訪活動違法徵求委託書，甚至向地檢署告發董事長及總經理涉嫌特別背信罪。

晶碩啟動庫藏股！擬買回120萬股轉讓員工 上限3.6億元

晶碩（6491）16日公告董事會決議實施庫藏股計畫，將自3月17日至5月15日止，自集中交易市場買回公司普通股最多120萬股，買回區間價格訂為每股240元至300元，買回股份將轉讓予員工，以激勵員工並提升向心力。

信義房屋再創產業新標竿 房仲新人月薪上看70K享高手同行培訓

面對世代價值轉變與人才競爭升溫，企業如何吸引並發展優質人才，成為關鍵課題。信義企業集團因應2030年願景「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」，擁抱新世代人才需求並提供全新升級的職涯樣貌，自2026年3月16日起針對不動產業務新人推出「信義雙7明日之星」招募計畫，歡迎零房仲經驗且具備大學學歷者加入，可享前半年保障月薪5萬，另具菁英條件者，包括優質新鮮人及具一定服務或管理經驗，提供首年挑戰7萬月薪及菁英培訓課程，若任職一年通過階段性考核，將進入信義房屋人才加速發展計畫，可依自身職涯規劃挑戰接任店主管或成為超級業務，在信義房屋一圓職涯夢想！

揮桿關西名門球場 星宇航空神戶高爾夫巡迴賽開打

星宇航空持續拓展海外高爾夫球巡迴賽版圖，本次將前往日本港灣城市神戶推出五天四夜行程，並安排於三座名門球場競技比拼，結合城市美景、美食饗宴與高品質住宿體驗，打造結合運動與旅行的高球假期。

50億投資...聚和國際進駐屏東科學園區 預估提供200高薪職缺

屏東科學園區內第二家廠商聚和國際公司今舉行動土典禮，希望在明年底前完工，聚和國際公司董事長郭聰田說，聚和是一個多元性的科技廠商，深耕基礎科技、生技產業等，今天是第一期動工，屆時完工可提供約200個高薪工作機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。