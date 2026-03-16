快訊

拖吊蟑螂又來了！3.7公里救援費4千變4萬 他怒告業者詐欺警函送

外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

伊朗新領袖被爆「在俄國動手術」！美媒曝現在德黑蘭實際掌權是這群人

聽新聞
0:00 / 0:00

豐興鋼筋新價每公噸大漲500元 呼應國際鐵礦、廢鋼全面勁揚

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）16日鋼筋新價每公噸大漲500元，以呼應國際鐵礦、廢鋼全面勁揚；台金鋼集團易昇、慶欣欣以及多家電爐煉鋼廠全面跟進。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍上漲，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼漲至每公噸348美元，美國貨櫃廢鋼漲至333美元，澳洲鐵礦砂調高到每公噸109.95美元。

豐興業務會議拍板，本周國內廢鋼基價每公噸漲200元，鋼筋基價大漲500元，型鋼產品基價平盤。

延伸閱讀

上游塑料漲、特化股改飆這幾檔 日勝化、三晃等攻漲停

美伊戰爭衝擊全球15%的乙烯供應 台化領軍塑化股大漲

馬年開市連三漲 豐興持續調漲鋼筋及廢鋼價格

油價狂噴40%衝破105美元！伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

相關新聞

市場回溫？2025Q4科學園區房價指數 竹科跌幅收斂

2025年第四季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，歷經前幾季修正後，科學園區房市本季呈現由跌轉盤整態勢。其中，台中科學園區季漲0.9%、高雄園區季漲1.5%，新竹園區跌幅縮小至0.7%，但台南園區仍季跌3%，連續四季下修。

控陶朱隱園參訪違法徵求委託書 中工：已提告「誣告」、「妨害名譽」

針對日前寶佳集團旗下堡新投資代特定股東發布新聞稿，中工（2515）16日表示，該指控罔顧事實誣指中工藉「陶朱隱園」參訪活動違法徵求委託書，甚至向地檢署告發董事長及總經理涉嫌特別背信罪。

晶碩啟動庫藏股！擬買回120萬股轉讓員工 上限3.6億元

晶碩（6491）16日公告董事會決議實施庫藏股計畫，將自3月17日至5月15日止，自集中交易市場買回公司普通股最多120萬股，買回區間價格訂為每股240元至300元，買回股份將轉讓予員工，以激勵員工並提升向心力。

信義房屋再創產業新標竿 房仲新人月薪上看70K享高手同行培訓

面對世代價值轉變與人才競爭升溫，企業如何吸引並發展優質人才，成為關鍵課題。信義企業集團因應2030年願景「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」，擁抱新世代人才需求並提供全新升級的職涯樣貌，自2026年3月16日起針對不動產業務新人推出「信義雙7明日之星」招募計畫，歡迎零房仲經驗且具備大學學歷者加入，可享前半年保障月薪5萬，另具菁英條件者，包括優質新鮮人及具一定服務或管理經驗，提供首年挑戰7萬月薪及菁英培訓課程，若任職一年通過階段性考核，將進入信義房屋人才加速發展計畫，可依自身職涯規劃挑戰接任店主管或成為超級業務，在信義房屋一圓職涯夢想！

揮桿關西名門球場 星宇航空神戶高爾夫巡迴賽開打

星宇航空持續拓展海外高爾夫球巡迴賽版圖，本次將前往日本港灣城市神戶推出五天四夜行程，並安排於三座名門球場競技比拼，結合城市美景、美食饗宴與高品質住宿體驗，打造結合運動與旅行的高球假期。

50億投資...聚和國際進駐屏東科學園區 預估提供200高薪職缺

屏東科學園區內第二家廠商聚和國際公司今舉行動土典禮，希望在明年底前完工，聚和國際公司董事長郭聰田說，聚和是一個多元性的科技廠商，深耕基礎科技、生技產業等，今天是第一期動工，屆時完工可提供約200個高薪工作機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。