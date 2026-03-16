豐興鋼筋新價每公噸大漲500元 呼應國際鐵礦、廢鋼全面勁揚

面對世代價值轉變與人才競爭升溫，企業如何吸引並發展優質人才，成為關鍵課題。信義企業集團因應2030年願景「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」，擁抱新世代人才需求並提供全新升級的職涯樣貌，自2026年3月16日起針對不動產業務新人推出「信義雙7明日之星」招募計畫，歡迎零房仲經驗且具備大學學歷者加入，可享前半年保障月薪5萬，另具菁英條件者，包括優質新鮮人及具一定服務或管理經驗，提供首年挑戰7萬月薪及菁英培訓課程，若任職一年通過階段性考核，將進入信義房屋人才加速發展計畫，可依自身職涯規劃挑戰接任店主管或成為超級業務，在信義房屋一圓職涯夢想！

2026-03-16 14:29