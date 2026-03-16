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豐興鋼筋新價每公噸大漲500元 呼應國際鐵礦、廢鋼全面勁揚
豐興（2015）16日鋼筋新價每公噸大漲500元，以呼應國際鐵礦、廢鋼全面勁揚；台金鋼集團易昇、慶欣欣以及多家電爐煉鋼廠全面跟進。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍上漲，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼漲至每公噸348美元，美國貨櫃廢鋼漲至333美元，澳洲鐵礦砂調高到每公噸109.95美元。
豐興業務會議拍板，本周國內廢鋼基價每公噸漲200元，鋼筋基價大漲500元，型鋼產品基價平盤。
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