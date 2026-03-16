信義房屋再創產業新標竿 房仲新人月薪上看70K享高手同行培訓

面對世代價值轉變與人才競爭升溫，企業如何吸引並發展優質人才，成為關鍵課題。信義企業集團因應2030年願景「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」，擁抱新世代人才需求並提供全新升級的職涯樣貌，自2026年3月16日起針對不動產業務新人推出「信義雙7明日之星」招募計畫，歡迎零房仲經驗且具備大學學歷者加入，可享前半年保障月薪5萬，另具菁英條件者，包括優質新鮮人及具一定服務或管理經驗，提供首年挑戰7萬月薪及菁英培訓課程，若任職一年通過階段性考核，將進入信義房屋人才加速發展計畫，可依自身職涯規劃挑戰接任店主管或成為超級業務，在信義房屋一圓職涯夢想！

信義房屋表示，「信義雙7明日之星」精神在於每位人才都有適合的起點，信義房屋提供不同的發展節奏與培訓，陪伴新人穩健起步加速成長。其中，針對優質新鮮人及具一定服務或管理經驗的菁英條件求職者，可直接挑戰7萬月薪，若在12個月內通過階段性考核，則全年享有7萬月薪，且自第7個月起，還可享底薪加無上限獎金，薪資擇優發放；即使一開始尚未符合菁英條件，信義房屋給予前半年保障月薪5萬及180天的不動產專業培訓，第6個月後達成菁英業務條件，仍可進入「月薪7萬的菁英業務考核制度」，享有獎金回溯最高達12萬。

除了第一年薪資保障大幅躍進，多數新手房仲難以解決的專業度不足與工作環境適應問題，信義房屋針對兩大痛點給予豐富資源支持，為人才打造長期的成長計畫。除原有180天全方位完整基本培訓，菁英業務再享「專屬培訓課程」，由超級業務、優秀店長、講師群組成「大師班」師資團隊，手把手指導，每一梯新人另有「梯導師」，提供工作適應關懷與專業協助支持。

信義房屋表示，無論選擇哪一條職涯路徑，信義房屋都秉持「以人為本」的企業理念，給予夥伴最適合的發展道路，並持續落實「手心向下」的精神傾注內部優秀師資提供相對應培訓與支持，幫助夥伴圓夢，透過人才加速計畫能在3年內接任店主管或成為超級業務，蛻變為真正的明日之星。

始終珍視每位人才的信義房屋，過去即有「5萬保障薪+5萬轉職金」制度，提供前半年保障月薪5萬元，30天不適應想轉職加發5萬元轉職金，旨在鼓勵沒有房仲經驗者勇於嘗試；升級推出「信義雙7明日之星」招募計畫，不只要招募優秀人才加入信義，也再次顯示運用集團強大的培訓資源與支持，以「玩真的」精神，確保新人不僅能夠拿得到保障月薪，同時可挑戰百萬年薪。此外，在職涯發展方面，更要讓新人從入職第一天就擁有職涯「自主選擇權」，繼而打造可以長久經營的職涯路徑。

「信義雙7明日之星」已於2026年3月16日起熱烈招募，詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/）或信義房屋人才招募粉絲團查詢。