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市場回溫？2025Q4科學園區房價指數 竹科跌幅收斂

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新竹科學園區2025年Q4的房價指數雖然仍處下跌，但已有收斂趨勢。圖／永慶房屋提供
新竹科學園區2025年Q4的房價指數雖然仍處下跌，但已有收斂趨勢。圖／永慶房屋提供

2025年第四季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，歷經前幾季修正後，科學園區房市本季呈現由跌轉盤整態勢。其中，台中科學園區季漲0.9%、高雄園區季漲1.5%，新竹園區跌幅縮小至0.7%，但台南園區仍季跌3%，連續四季下修。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，自2024年第三季房貸緊縮與信用管制實施後，科學園區房市已經歷幾季價格修正，買賣雙方對合理價格的認知逐漸接近，使交易價格不再急跌而趨於盤整。此外，科技產業長期發展預期仍強，高科技人才持續進入園區，支撐園區周邊住宅需求，使部分區域房價出現盤整，甚至小幅反彈的情況。

新竹園區本季指數小幅下修0.7%，跌幅較前兩季溫和。郭翰指出，新竹房市長期由高薪科技族群支撐，購屋需求穩定，但銀行房貸緊縮與信用管制政策抑制買氣，導致前兩季房價明顯修正。不過，隨著市場逐步適應政策影響，加上AI產業熱潮推升股市，部分科技新貴首購族進場購屋，房價跌幅收斂，整體呈現盤整格局。

台中科學園區本季由跌轉盤整，季漲0.9%。郭翰說明，台中園區鄰近水湳經貿園區等交通與建設利多逐步兌現，改善生活機能並吸引自住與換屋買盤。此外，中科二期台積電新廠與捷運藍線等建設提升區域發展潛力，也帶動周邊購屋需求，房價修正壓力減輕，終止連續下修。

高雄園區本季則微幅上漲1.5%，郭翰分析，高雄園區受惠於台積電設廠投資，帶動當地經濟發展，在前兩季價格修正後，買賣雙方對合理價格形成共識，剛性買盤開始回流，使房價出現盤整格局。

至於台南園區連續四季修正，仍為跌幅最明顯的科學園區。郭翰指出，台南房價過去受南科產業投資帶動快速攀升，但2025年貸款環境收緊，市場買氣保守，加上新案供給增加，以及部分投資客物件回流市場，待售量增多，房價支撐力道減弱。此外，當地薪資成長有限、購屋負擔仍高，且生活機能與交通建設尚未成熟，故房價延續修正格局。

房價 科學園區

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