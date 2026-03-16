揮桿關西名門球場 星宇航空神戶高爾夫巡迴賽開打

星宇航空持續拓展海外高爾夫球巡迴賽版圖，本次將前往日本港灣城市神戶推出五天四夜行程，並安排於三座名門球場競技比拼，結合城市美景、美食饗宴與高品質住宿體驗，打造結合運動與旅行的高球假期。

活動時間為2026年5月31日至6月4日，台北、台中兩地各限量銷售32席，行程售價87,800起，名額有限，售完為止。凡持玉山星宇航空聯名卡訂購行程，即日起至2026年5月1日止可加贈5,000哩；曾參加過任何一站巡迴賽的老球友可享2,000折扣，新球友於4月12日前報名則可享1,000早鳥優惠。

此次行程將入住位於神戶海岸旁的神戶美利堅公園東方飯店，旅客將下榻高樓層海景客房。飯店三面環海，擁有270度開闊海景視野，在房內即可眺望壯麗海景與城市景致；帆船造型建築矗立海岸，是神戶具代表性的度假飯店之一，讓旅客在海天相映的景色中享受悠閒的度假氛圍。

高爾夫賽事將於三座日本名門球場舉行，包含經典丘陵球場代表櫻樹丘高爾夫俱樂部，融合起伏地形搭配溪流與池越洞設計，帶來兼具景觀與挑戰性的揮桿樂趣；六甲國際高爾夫俱樂部為日本知名會員制球場，曾舉辦美國LPGA巡迴賽與日本公開賽，其東球道是嚴格的純會員制，而西球場則有自然地形，讓球友享受更舒適的比賽環境；而大寶塚高爾夫俱樂部則隸屬頂級GRAND PGM系列，由「金熊」傑克・尼克勞斯監修改造，以自然地形打造戰略型18洞球場，在尊榮會員氛圍中感受職業級球場魅力。

除了精彩的球場安排，本次行程亦精心規劃多場特色餐飲饗宴。旅客將登上神戶港著名的THE KOBE CRUISE「協奏曲號」郵輪，在夜遊港灣的航程中享用精緻西式晚餐，欣賞燈火交織的迷人夜景。

選手之夜則安排於擁有百年歷史的神戶紅磚倉庫餐廳L’INSIEME舉行，以在地食材結合主廚創意打造層次豐富的料理，在歷史氛圍與現代美食交融的空間中感受神戶的人文魅力。此外，更特別安排品嚐世界聞名的神戶牛燒肉饗宴，以炭火輕烤最適合燒肉的部位，細膩油花在口中化開，呈現神戶最具代表性的極致美味。

行程餐飲饗宴之一為神戶港著名的THE KOBE CRUISE「協奏曲號」郵輪，欣賞燈火交織的迷人夜景。星宇航空提供

旅客將下榻高樓層海景客房，享受悠閒的度假氛圍。星宇航空提供

揮桿關西名門球場星宇航空神戶高爾夫巡迴賽開打。星宇航空提供

此次行程將入住擁有270度開闊海景視野的神戶美利堅公園東方飯店。星宇航空提供