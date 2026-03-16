50億投資...聚和國際進駐屏東科學園區 預估提供200高薪職缺

屏東科學園區內第二家廠商聚和國際公司今舉行動土典禮，希望在明年底前完工，聚和國際公司董事長郭聰田說，聚和是一個多元性的科技廠商，深耕基礎科技、生技產業等，今天是第一期動工，屆時完工可提供約200個高薪工作機會。

屏東科學園區將有14家廠商進駐，南科管理局長鄭秀絨說，屏東科學園區第一家動土廠商是宇晨科技，去年底完成上梁儀式。今天動土是第園區的第二家。聚和國際公司深耕生技領域，在全球最高階cGMP級生物緩衝劑市場是全球前二指標供應商，期盼能為屏東產業發展注入新的成長動能。

郭聰田說，聚和國際深耕生技領域，市場需求持續攀升，斥資50億元，將分三期在屏東打造占地約6公頃生產基地。今天是第一期的動工，過五年之後應該會有第二期，再五年也保留第三期。第一期投資金額約40億元。希望未來帶動屏東生技產業走向國際。

縣長周春米說，聚和國際深耕生技領域20年，隨著全球生技與醫藥產業快速成長，市場需求攀升，未來完工投產後，產能預計可提升至兩倍以上，朝全球市占率25%以上目標邁進。代表企業對產業前景信心，象徵台灣在高階生技關鍵材料領域的重要實力，同時能讓屏東在生技產業走向國際。

鄭秀絨說，屏科園區核定六家廠商進駐，已有兩家動土，已滿租。另外台積電供應鏈專區部分，目前招商約四成，台積電加上7家供應鏈廠商，專區土地還有約六成空間，專區持續招商中。

周春米說，屏東縣的農漁業是根、觀光是本，這些都會顧好。屏東科學園區也帶動產業大升級，增加屏東競爭力。

周春米也透露，屏東縣有屏東科學園區進駐、經濟部科技園區擴區等，縣府發現相關園區還需要增加，正努力開發另個園區，預估在屏東市海豐地區，已進行相關作業程序，程序完成後，會來跟大家報告。

聚和國際公司今在屏東科學園區內舉行動土典禮，縣長周春米（右二）、聚和國際公司董事長郭聰田（右一）與南科管理局長鄭秀絨（右三）參加動土典禮。記者劉星君／攝影

聚和國際公司深耕生技領域，在全球最高階cGMP級生物緩衝劑市場是全球前二指標供應商，期盼能為屏東產業發展注入新的成長動能，成為第二家進駐屏東科學園區廠商，今天舉行動土典禮。記者劉星君／攝影