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台漫前進德國萊比錫動漫展 展現多元創作量能

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化部駐德國代表處文化組與台北書展基金會合作推動以「臺漫•綜合口味」主題參與「萊比錫動漫展」。駐德國代表處文化組／提供
文化部駐德國代表處文化組與台北書展基金會合作推動以「臺漫•綜合口味」主題參與「萊比錫動漫展」。駐德國代表處文化組／提供

德國指標性動漫盛會「萊比錫動漫展（Manga-Comic-Con）」將於19日至22日在萊比錫展覽中心登場。在文化部支持下，駐德國代表處文化組與財團法人台北書展基金會合作推動，台灣漫畫再度以「台漫•綜合口味（Taiwan Comics, Flavor Remix）」主題參展，介紹台灣漫畫多元具創意的敘事風格。

文化部說明，萊比錫動漫展為德國動漫界重要盛會，亦是歐洲規模最大Cosplay活動之一，每年吸引大量漫畫讀者與出版業者參與。

台灣漫畫2025年參展成績亮眼，成功促成多部漫畫推出德文版，包括《性星冒險記》、《BABY》及《T子%%走》等作品，顯示台灣漫畫在德語市場逐漸受到關注。

今年台灣持續參展，以第16屆「金漫獎年度漫畫獎」得獎及入圍作品為主軸，展出15部精選台灣漫畫，並提供英、德文試閱內容，向國際讀者與出版界呈現台灣漫畫創作能量。

此次受邀參展的漫畫家吳十三長年耕耘BL漫畫創作，其作品《表裡不一與表裡不一》描繪職場戀情故事，以細膩畫風與人物情感刻畫受到讀者關注，德文版將於今年3月由德國漫畫出版社Splitter出版。

另一位漫畫家穀子結合幽默敘事與成人題材創作風格受到年輕讀者喜愛，代表作《T子%%走》系列以現代情感與網路交友文化為背景，作品已售出日文與德文版權，第一集德文版已於今年初出版。

前述二位漫畫家將於展場及德國出版社攤位舉行多場簽繪活動，並於20日登上大會舞台，以「敢撩敢冒險：台灣BL與成人向漫畫特別場」為題分享創作經驗。

此外，活動亦規劃Cosplay體驗互動，邀請觀眾化身台灣漫畫角色，進一步認識台漫創作。除展場活動外，2位漫畫家也將於21日前往柏林漫畫書店Modern Graphics舉辦簽繪活動，持續拓展與當地讀者交流。

駐德國代表處文化組表示，萊比錫動漫展為歐洲漫畫產業與讀者交流的重要平台，將持續透過參展與交流活動推廣台灣漫畫創作成果，促進台漫與國際出版市場的連結，提升台灣漫畫在歐洲的能見度。

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