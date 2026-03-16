石化供應拉警報！新纖董座曝原料漲超過10%「報價亂七八糟」前所未見

中東衝突升溫衝擊全球能源與化工供應鏈，石化原料報價近期劇烈波動。聚酯化纖大廠新纖（1409）董事長吳東昇16日表示，近期已有多家上游供應商發布「不可抗力」（force majeure）通知，導致市場報價「亂七八糟」，原料價格短時間內已上漲逾一成，產業鏈正進入協商與調整階段。衝突爆發至今僅約兩周，市場仍在消化這起突如其來的「黑天鵝事件」。

新纖16日舉辦「新纖南港企業總部大樓」開工動土典禮。吳東昇受訪時指出，近期市場狀況相當罕見，他從事化纖產業多年，過去連疫情最嚴重時都未曾收到供應商發布不可抗力通知，但這次已有不少供應商發布相關訊息，顯示市場供應確實受到衝擊。

全球每日約有超過20%的能源供應經由荷姆茲海峽運輸，在中東衝突升溫下，石油供應受到影響。吳東昇表示，能源與石化原料供應出現不確定性，也讓市場出現「惜售」氛圍，帶動相關原料報價快速上揚。

新纖主要生產聚酯相關產品，核心原料包括PTA（對苯二甲酸）與MEG（乙二醇）。吳東昇指出，目前原料價格已出現明顯上漲，部分原料漲幅已達十幾%，公司近期正密集與供應商及下游客戶協商價格與交貨條件，以因應市場變動。

他表示，目前並未出現真正「拿不到原料」的情況，但市場報價變動頻繁，企業必須隨時調整營運策略。由於原料成本快速上升，公司勢必需要與下游客戶協商調整售價，「如果原料都漲十幾%，不調整價格本來就沒有利潤。」

吳東昇指出，當前供應鏈氛圍較為謹慎，下游客戶雖擔心缺料，但整體市場仍處於觀望階段。由於衝突爆發至今僅約兩周，各方仍在消化這起突如其來的「黑天鵝事件」，買方與賣方多半一邊吸收成本、一邊觀察市場走勢。

他也透露，目前新纖仍維持約一至兩個月原料庫存，可作為短期緩衝。不過若供應緊張持續，整體產業鏈仍可能逐步出現連鎖效應，從上游石化原料一路傳導至下游化纖產品。

除了原生石化原料外，再生材料價格也同步上漲。吳東昇指出，當石化原料價格上揚時，再生材料（recycle）也會跟著調漲，整體產業鏈成本同步提高，顯示此次能源衝擊影響層面相當廣泛。

對於整體產業景氣，吳東昇坦言，雖然部分產品價格可能因此上升，但並不會將此視為利多。他表示，能源與原料價格大幅波動對產業鏈是全面性影響，「這不是只有傳統產業受到影響，整體經濟都會受到衝擊。」

新纖總經理歐金達也表示，這波衝擊對產業鏈而言核心仍是「原料問題」，油價波動牽動整體石化產品價格，同時海運也開始出現壓力，轉運與航運風險升高，使企業在接單與報價上必須更加保守。

他指出，目前供應鏈自上而下普遍偏緊，上游部分合約量已難完全履行，也存在供應商主張不可抗力的風險，因此公司在報價策略上採取「當下行情加上未來趨勢」的模式，對現貨訂單（spot）接單態度相對保守，部分產品則採公式計價，隨原料價格波動調整。

歐金達表示，目前市場整體氛圍仍偏向看漲，但需求本身並未明顯增加，主要是供給減少形成缺口，下游企業拉貨多半基於「怕缺料、怕漲價」的備料心態。不過在供應緊張情況下，供應商未必願意放量，因此整體交易仍以觀望為主。

在庫存方面，他指出，目前產業鏈庫存週期大約維持在一個多月至兩個月之間，短期仍處於觀察階段。若戰事持續時間拉長，恐進一步衝擊原料供應與海運運力，相關影響可能在一至兩個月後才會更明顯反映到市場。由於海運與原料運輸存在時間差，3月影響或許沒有那麼大，4月則將「見真章」。

展望後市，他坦言第2季營運環境「非常挑戰」，若原料供應出現缺口，將直接影響產線運作。即便情勢能在短期內穩定，最樂觀情況也需觀察至少一季時間，整體營運展望仍須審慎看待。