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影／新纖南港總部開工動土 吳東昇：打造「前店後廠」雙核心布局
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇表示，將串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB，打造「前店後廠」雙核心戰略布局。
吳東昇表示，南港總部定位為「前店」，憑藉高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通優勢，成為企業對接資本市場、國際客戶與新創資源的重要門戶，並將結合周邊產業聚落效應，與南港軟體園區、國家生技研究園區形成連結，吸引資訊服務與策略性產業進駐。
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