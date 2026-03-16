影／新纖南港總部開工動土 吳東昇：打造「前店後廠」雙核心布局

央行推出第七波信用管制至今已逾一年，市場上頻繁出現「房市轉冷、房價下跌」等資訊，但民眾是否真的有感？根據中信房屋宅調查，有47.5%、接近半數的民眾表示已經感受到房價出現鬆動，或議價空間增加。

2026-03-16 11:02