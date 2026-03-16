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影／新纖南港總部開工動土 吳東昇：打造「前店後廠」雙核心布局

攝影中心／ 記者余承翰／台北報導
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（左三）與副董事長吳昕杰（左二）父子一同出席儀式。記者余承翰／攝影
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（左三）與副董事長吳昕杰（左二）父子一同出席儀式。記者余承翰／攝影

新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇表示，將串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB，打造「前店後廠」雙核心戰略布局。

吳東昇表示，南港總部定位為「前店」，憑藉高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通優勢，成為企業對接資本市場、國際客戶與新創資源的重要門戶，並將結合周邊產業聚落效應，與南港軟體園區、國家生技研究園區形成連結，吸引資訊服務與策略性產業進駐。

新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈（中）出席儀式。記者余承翰／攝影
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈（中）出席儀式。記者余承翰／攝影

新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇表示，將串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB，打造「前店後廠」雙核心戰略布局。記者余承翰／攝影
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇表示，將串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB，打造「前店後廠」雙核心戰略布局。記者余承翰／攝影

新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（左）與副董事長吳昕杰（右）父子一同出席儀式。記者余承翰／攝影
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（左）與副董事長吳昕杰（右）父子一同出席儀式。記者余承翰／攝影

新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（右六）與副董事長吳昕杰（右五）父子一同出席儀式。記者余承翰／攝影
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（右六）與副董事長吳昕杰（右五）父子一同出席儀式。記者余承翰／攝影

新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（前）表示，將串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB，打造「前店後廠」雙核心戰略布局。記者余承翰／攝影
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（前）表示，將串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光InnovHUB，打造「前店後廠」雙核心戰略布局。記者余承翰／攝影

新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（左）與總經理歐金達（右）一同高舉象徵帶來好運的白蘿蔔與鳳梨。記者余承翰／攝影
新光合纖今天舉辦南港企業總部動土開工典禮，新纖董事長吳東昇（左）與總經理歐金達（右）一同高舉象徵帶來好運的白蘿蔔與鳳梨。記者余承翰／攝影

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