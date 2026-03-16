打掉重練後招商牛步 桃議員諷：別讓亞矽創變海市蜃樓

桃園航空城「亞矽創研中心」自2023年市長張善政終止前朝合約、認賠1.3億元後，至今仍未進入實質招商階段，議員謝美英今要求市府交代明確時程，並守住核心科技產業進駐比例底線，避免「亞洲矽谷」淪為「亞洲百貨」。航空城公司回應，預計今年第2季推出正式招商公告，產業用途比例將維持60%以上。

張善政今至市議會進行施政報告，謝美英質詢時表示，去年底航空城公司舉辦招商說明會，宣布將原產二用地與旁邊旅館用地合併，基地擴大到1萬6000坪、總樓地板面積達10萬坪，預估開發價值上看400億元，吸引國泰人壽、富邦人壽、三井不動產、鴻海集團旗下鴻佰科技等國內外重量級開發商與科技大廠表達意願，藍圖看起來很大、很漂亮，但說明會過後一轉眼已經3月，實質招商公告遲遲未上網。

謝美英指出，今年是檢驗市長施政成績單的關鍵年，張善政上任後將亞矽創砍掉重練，但之後建設在哪裡？她擔心在市長任期結束前，亞矽創研中心能否順利評選出投資人並完成簽約，4年任期絕對不能只有「解約」和「辦說明會」兩個成績。

謝美英強調，亞矽創研中心原本要引進AI、邊緣運算等科技大廠，但民間財團將本求利，市府必須在招商合約中設定核心科技產業進駐比例底線，防堵得標廠商掛羊頭賣狗肉，讓桃園產業轉型的指標案淪為青埔的「海市蜃樓」。

航空城公司總經理洪秀寬回應，過去數月航空城公司已針對20家以上企業、投資人及開發商進行深入訪談，目前正依據各方意見調整招商案草案，待行政程序完備後，預計第2季即可推出正式招商公告。在產業比例方面，未來招標文件將明確規範至少60%以上用於產業用途。

副市長王明鉅表示，前期訪商過程中發現科技業者有進駐意願，但多屬單獨承租需求，航空城公司目前正尋找有能力統籌開發住宅區與產二區的適當開發者，以利全區整體推動。