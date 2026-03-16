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新纖南港總部動土拚2030年落成 吳東昇：打造「前店後廠」雙核心戰略

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
新纖16日舉辦新纖南港企業總部開工動土典禮 ，董事長吳東昇表示，看準台北東區門戶計畫的發展潛力，新纖攜手旗下蓋亞資本（Gaia Capital），正式宣告啟動「新光合纖南港企業總部大樓」新建工程。嚴雅芳/攝影
新纖16日舉辦新纖南港企業總部開工動土典禮 ，董事長吳東昇表示，看準台北東區門戶計畫的發展潛力，新纖攜手旗下蓋亞資本（Gaia Capital），正式宣告啟動「新光合纖南港企業總部大樓」新建工程。嚴雅芳/攝影

新纖（1409）16日舉辦新纖南港企業總部開工動土典禮 ，董事長吳東昇表示，看準台北東區門戶計畫的發展潛力，新纖攜手旗下蓋亞資本（Gaia Capital），正式宣告啟動「新光合纖南港企業總部大樓」新建工程。本開發案預計於2030年初取得使用執照，集團不僅將為南港打造一座璀璨新地標，更宣告將以「新纖領航，蓋亞翱翔」 的磅礡氣勢，串聯桃園楊梅幼獅產業園區的新光 InnovHUB，打造獨步市場的「前店後廠」雙核心戰略佈局。

南港的發展源遠流長，從清治時期的包種茶發源地，到日治末期重工業的「黑鄉」，如今在五大中心計畫（車站、軟體、文創、會展、生技）帶動下，正全面翻新面貌。新總部立足於此，將作為戰略佈局中的「南港前店（Front Shop）」。

憑藉高鐵、臺鐵、捷運「三鐵共構」的絕對交通優勢，完美補足了傳統廠辦的交通問題，成為新創團隊對接資本、運籌帷幄與邁向國際的最高門戶。未來進駐於此的企業，等同直接置身於台灣最具發展潛力的高科技產業鏈與新創網絡中，與南港軟體園區、國家生技研究園區連成一氣，掌握頂尖的產業群聚效應。

在硬體建設上，本案特別邀請台北 101 大樓設計與結構的「李祖原聯合建築師事務所」與「永峻工程顧問公司」頂尖陣容操刀設計。建築外觀以新光合纖的「紡織本業」為靈感，運用線條層疊交錯呈現「光之經緯」的編織意象；頂冠設計為「城市光盒」，宛如基隆河畔的燈塔；裙樓則以「流動的河」白色波浪頂蓬呼應南港水文歷史。 大樓占地1,264坪，為地上 18 層、地下 4 層之鋼構建築，具備綠建築銀級、低衝擊開發及太陽能設施，耐震強度達6級之高規格A級辦公空間。

有了頂級的硬體樞紐，在軟實力方面，進駐總部的「蓋亞資本」將重新定義創投生態，強調「母雞帶小雞」理念。不只提供資金，更整合集團製造資源與測試場域，透過「生產式」支持，聚焦無人載具、AI 機器人、生物科技及綠能科技四大產業。

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