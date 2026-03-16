鄉林50億元青島房產將入帳 賴正鎰：成都案還可坐享38號文件新紅利

中國大陸發布「38號文」，政府不再供應住宅用地，一二線城市現有土地及住宅頓時成為稀缺搶手貨，鄉林（5531）在大陸投資獲利回流可望大增。鄉林集團董事長賴正鎰16日表示，董事會通過出售青島房產50億元收益，近日將入帳；南京房產超過60億元價值，也將待價而沽，多家洽談中，預計年中也可完成交易。

賴正鎰表示，如今成都可享受新政紅利，房價可望應聲上漲，原本預估近千億元營收基礎上，可望再增加320億元收入，代表鄉林布局全球分散風險眼光正確，兩岸推案量從第2季起將迎來兩岸爆發性成長。

賴正鎰說，鄉林近20年來著眼於布局全球，10幾年前跨足到大陸，先從兩岸開始，之後就會逐步往美國，日本及東南亞等國家，目的就在於要分散風險。所以鄉林才能在歷經台灣幾波房市大浪，至今依舊穩定成長。

他說，全球各主要國家經過新冠疫情及俄烏戰爭，物價上漲，寬鬆貨幣政策造成全球通膨，台灣前年第七波打房，房市正處於震盪期，但也還算穩定。

在大陸方面，政府目前正在全面拉抬房市，大陸「自然資源部聯合國家林業和草原局」前天發佈「關於進一步做好自然資源要素保障的通知」（自然資發〔2026〕38號），（簡稱38號文），不再提供房產開發的土地。

賴正鎰表示，38號文就是「土地控增量」的重大政策，政府直接停止供應土地，也就代表大陸房市穩了，新房變成限量版的絕版貨，尤其是現在在核心地區持有土地者，奇貨可居，預期將有大漲幅，且在政府公告後這三天，二手房看房購屋大增，新開盤的預售屋接待中心也湧入大量購屋客人排隊選房，要搶在起漲點買入。

他指出，鄉林在成都金牛區的「涵碧天下」開發案，取得土地300畝（6萬坪），可售容積105萬平米，取地當時每平米才人民幣1470元，去年年底在涵碧天下的附近標售土地價格已漲至每平方米人民幣1.6萬元，而可售住宅與商業樓板面積70萬平米，每平米單價已經可賣到人民幣3萬元，也就是人民幣210億元，相當於台幣960億元。

現在有了這個38號文，預估單價將會上漲到4至5萬元以上，若每平米多出1萬元，70萬平米就等於可增加人民幣70億元，相當於可以再增加約台幣320億元的收益。

他說，「涵碧天下」雖受到機場限高且搬遷拖延至今，但卻是因禍得福，否則政府不會讓我們留到現在才開發，現在基地位置已經是成都核心區，位於北三環與天府大道北延線交會處，「涵碧天下」基地下方就是三鐵共構的「鳳台三路」地鐵站，是城際鐵路成都到德陽的S11線、成都三環的地鐵9號線及銜接通往天府機場的18號線的交會轉乘重要據點，交通便捷且商業潛力巨大，涵碧天下案已轉型為「地鐵上的核心資產」，將為集團挹注強勁業績。

賴正鎰表示，鄉林董事會去年底通過出售青島房產可有50億元收益，將在近日內入帳，南京房產也將受38號文的利多影響，預計出售成交後，將有60億元的營收，將可在年中交易完成。

鄉林除了繼續深耕台灣之外，也繼續擴大投資，推動「品牌輸出計畫」及第二個品牌「阿瑪尹」（Amayi）進軍全球飯店市場，在北京大興、上海、深圳、佛山、蘇州與合肥等城市之外，也會在東南亞及美、日等國家，布局全球分散投資，邁向成為國際企業的集團。