郵局4月1日起開辦「國際e小包(ePacket)」 同步停止國際掛號小包收寄

中華郵政公司為配合萬國郵政聯盟（UPU）政策調整，因應全球跨境電商成長趨勢，自2026年4月1日起全面開辦「國際e小包（ePacket）」服務，並同步停止收寄「國際掛號小包」；國際掛號服務將僅限信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙及盲人文件等。

中華郵政指出，2026年4月1日起，凡「可收寄出口航空郵件之國家/地區」均可交寄國際e小包。國際e小包資費較現行國際航空掛號小包更低廉，郵件遞送狀態可透過中華郵政全球資訊網全程追蹤，適合跨境電商及民眾寄遞輕小型物品。

國際e小包專用發遞單可洽各地郵局營業窗口索取或至中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁，逕行登打資料並列印。國際e小包屬平常函件，採按址投遞、無須收件人簽收，亦不提供書面查詢及補償服務，請民眾多加利用。