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近半民眾感受房價下跌 57%認為央行該鬆綁了
央行推出第七波信用管制至今已逾一年，市場上頻繁出現「房市轉冷、房價下跌」等資訊，但民眾是否真的有感？根據中信房屋宅調查，有47.5%、接近半數的民眾表示已經感受到房價出現鬆動，或議價空間增加。
另外，有30%民眾認為價格變化不大；11.5%表示沒有感覺；11%受訪者因近期未看屋，所以沒有明確看法。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前市場轉向買方主導，部分急於回籠資金的屋主開始放軟身段，願意釋出更大的價格彈性，這也不少讓觀望已久的自住族群，開始重新評估進場時機。
針對下一季房價，調查顯示，看漲比例為25%，較前一季的32%下降了7個百分點。
莊思敏指出，過去不少民眾認為房價只漲不跌，但隨著信用管制與銀行房貸緊縮等政策持續發酵，市場投機氛圍已逐漸消散，購屋民眾的態度也變得更加理性。
另外，央行第1季理監事會議召開在即，針對未來政策方向，調查顯示57%民眾認為政府應適度鬆綁信用管制。
莊思敏表示，自央行重手打炒房以來，短期炒作現象確實大幅減少，購屋需求已回歸以自住為主，顯見相關政策已發揮一定效果。建議政府適度鬆綁管制措施，避免誤傷自住族和換屋族，緩解購屋民眾的資金壓力。
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