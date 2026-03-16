鄉林全球佈局迎收割期 賴正鎰：坐享38號文件新紅利

大陸自然資源部前幾天在兩會期間新發佈「38號文」宣布政府不再供應住宅用地，讓一二線城市現有土地及住宅頓時成為稀缺搶手貨。鄉林集團董事長賴正鎰說，董事會通過出售青島房產台幣50億元收益，近日將入帳；南京房產超過60億元價值，也將待價而沽，多家洽談中，預計年中也可完成交易。成都原本預估近千億元營收基礎上，可望再增加320億元收入，鄉林兩岸推案量從2026年Q2起將迎來爆發性成長。

鄉林建設(5531)在台灣的新建案中山區「鄉林中山賦」、北投「鄉林靜岡」都近完銷，今年五月起將續在新莊及萬華推出兩大都更案，總銷近120億元。雲林「鄉林雲峰」去年底完銷新案，總銷26億元，即將在今年底交屋完工。

賴正鎰表示，鄉林10幾年前跨足到大陸，先從兩岸開始，之後會逐步往美國，日本及東南亞等國家，目的就在於要分散風險。

賴正鎰說，在大陸方面，政府目前正在全面拉抬房市，大陸「自然資源部聯合國家林業和草原局」前天發佈「關於進一步做好自然資源要素保障的通知」（簡稱38號文)，不再提供房產開發的土地。

賴正鎰分析，政府直接停止供應土地，代表新房變成限量版的絕版貨，尤其是現在在核心地區持有土地者，奇貨可居，預期將有大漲幅，政府公告後這三天，二手房看房購屋大增，新開盤的預售屋接待中心也湧入大量購屋客人排隊選房，要搶在起漲點買入。

鄉林在成都金牛區的「涵碧天下」開發案，取得土地300畝(6萬坪)，可售容積105萬平米，取地當時每平米才人民幣1470元，去年年底在涵碧天下的附近標售土地價格已漲至每平方米人民幣1.6萬元，而可售住宅與商業樓板面積70萬平米，每平米單價已經可賣到人民幣3萬元，也就是人民幣210億元，相當於台幣960億元。現在有了這個38號文，預估單價將會上漲到4至5萬元以上，若每平米多出1萬元，70萬平米就等於可增加人民幣70億元，相當於可以再增加約台幣320億元的收益。

此外，賴正鎰表示，去年底通過出售青島房產可有台幣50億元收益，將在近日內入帳，南京房產也將受38號文的利多影響，預計出售成交後，將有60億元的營收，將可在年中交易完成。

鄉林除了繼續深耕台灣之外，也繼續擴大投資，推動「品牌輸出計畫」及第二個品牌「阿瑪尹」(Amayi)進軍全球飯店市場，在北京大興、上海、深圳、佛山、蘇州與合肥等城市之外，也會在東南亞及美、日等國家。