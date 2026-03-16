因應清明節連假 台鐵再加開20列次

台鐵公司因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，於清明節連假期間(2026年4月2日至4月7日)，全線再加開各級列車共計20列次(西線16列次、東線4列次)。其中包含東線自強號4列次、西線自強號8列次。整體運能較平日增加7.8%。

2026年清明節疏運期間(4月2日至4月7日)，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

本次再加開班次自115年3月18日(三)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。