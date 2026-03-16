長榮海運民生東路總部 將辦理危老重建案

長榮海運（2603）不只是本業表現出色，位於民生東路二段長榮海運總部將辦理危老重建案。法人分析，即便未來以自用為主，重建後長榮海運員工有更好的工作環境，長榮海運的資產價值增加，進一步推升每股淨值向上攀升，今天股價最高來到218元，漲幅達5%。

長榮海運2025年度財務報告及股利，每股盈餘(EPS)為31.68元；董事會同時通過配發現金股利每股16元，配息率約50.51%，以今天開盤價207.5元計算，股息殖利率達7.7%，維持高配息，再加上運價不斷攀升後，有望吸引高股息基金的目光。

法人進一步分析，長榮海運近十年的最大轉變，在於其已完成從高度循環、資本風險極高的傳統航商，轉型為具備成本優勢、現金流紀律與逆週期決策能力，長榮海運成熟型航商輪廓浮現，即便景氣急速變動，長榮海運都能維持穩健獲利，並對股東有效回饋。

本業的部分，長榮海運不斷的增強競爭力推動船隊優化策略，成為獲利遙遙領先同業的重要關鍵，營運船隊超過230艘，總運能逾190萬TEU，航線擴及全球101個國家，2026年未交的船舶數為53艘，是國內最多新船未交的業者，長期競爭力不容小覷。

即便全球航運業面臨多重挑戰，長榮海運快速調整策略並果斷執行，獲利寫下全球航運史上最驚奇的傳奇故事，近5年來發出的年終獎金數字最少達100個月，成為全台勞工最羨慕的幸福企業。