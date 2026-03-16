快訊

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

2026奧斯卡得獎名單／麥可B喬丹、潔西伯克利封帝后 《一戰再戰》奪6獎成最大贏家

基隆停業食品公司氨氣外洩！散發刺鼻異味 消防戒備中

聽新聞
0:00 / 0:00

小宅退燒！北市9區赫見交易縮水、這款宅逆勢攀升

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／台灣房屋提供
示意圖。圖／台灣房屋提供

房價高，家戶人口少，近年總價門檻低的小宅成為購屋主流，不過台灣房屋統計近三年台北各行政區25坪以下的小宅交易筆數，2023年前三季台北市共5,894筆，2025年同期卻減至4,081筆，減幅逾3成。

佔比方面，小宅也出現縮減，全台北市的小宅交易從2023年前三季的54%，2025年同期減少至51%，佔比減少3個百分點，而25~35坪的「家庭宅」比重上升，佔比從25.8%增加至26.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，少子化加上高房價，導致近年小宅當道，不過小宅雖然總價門檻低，但是單價並不見得低，以台北市來說多已突破百萬元，因此不見得是自住最划算的選擇。

加上為了符合消防法規新大樓的公設比逼近40%，屋齡新但建坪小的物件，室內坪數空間更顯侷促，以三口之家的小家庭，基本需求多在2房或小3房，因此25~35坪的仍是自住市場主流。

以行政區來說，北市共有9區小宅交易占比下降，其中，中正區小宅佔比從2023年的64%，大幅減少11個百分點，其他包括南港、中山、大安的小宅佔比，也有4~5個百分點的縮減幅度。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，台北市小宅交易佔比縮減，顯示市場的需求和買方結構出現變化，主要是因中正區過去不少建商推出小坪數產品，以降低總價門檻，吸引投資型買方或買學區宅的家長。

不過限貸令上路後，多屋族和投資型買方收手，而自用型的購屋者成為主力買盤，空間較大的25~35坪「家庭宅」需求提升，佔比從2023年17.6%增加至2025年的22.1%，也讓小宅交易佔比下滑。

至於小宅交易量最多的區域為中山區，2025年前三季共有1,006筆，居各區之冠，大安區則有975筆居次。

第一建經研究中心副理張菱育分析，中山區早期建商就推出大量15~25坪的套房或兩房產品，尤其是林森北路、南京東路、新生北路等，小宅更是密集。

由於區內商辦大樓林立，有龐大的上班族租屋需求，加上部分社區有飯店式管理，資產的流動性和抗跌性都相對較強，吸引投資買方置產收租，因此即使遇到市場修正期，中山區的小宅交易量仍有千筆以上的表現。

張菱育指出，小宅占比減少不代表該產品式微，而是反映目前台北的買方開始在「總價負擔」和「居住空間」之間重新尋找平衡點，隨著房地產市場趨向理性自住，過去追求極小化的小宅已開始修正，25~35坪的標準居住型產品，因為具備成家、養育子女、空間利用的彈性，正逐漸重回房市的交易主流地位。

台北各行政區25坪以下物件買賣移轉佔比變化。表／台灣房屋提供
台北各行政區25坪以下物件買賣移轉佔比變化。表／台灣房屋提供

延伸閱讀

全台女性買屋有感增加 3縣市購屋占比逾5成

等不到價崩？專家驚揭雙北市「這兩區」 預售買氣狂降逾八成

相關新聞

虎航新點子 推訂閱制機票…打造航空版Netflix

航空業進入「高價」時代，虎航首創訂閱制。中東戰火推升航空市場價格，台灣虎航董事長黃世惠指出，虎航將專注日本市場、瞄準亞洲客運需求，3月底將推出訂閱制（Subscription），以創造現金流密碼，拚當航空版Netflix。

近半民眾感受房價下跌 57%認為央行該鬆綁了

央行推出第七波信用管制至今已逾一年，市場上頻繁出現「房市轉冷、房價下跌」等資訊，但民眾是否真的有感？根據中信房屋宅調查，有47.5%、接近半數的民眾表示已經感受到房價出現鬆動，或議價空間增加。

小宅退燒！北市9區赫見交易縮水、這款宅逆勢攀升

房價高，家戶人口少，近年總價門檻低的小宅成為購屋主流，不過台灣房屋統計近三年台北各行政區25坪以下的小宅交易筆數，2023年前三季台北市共5,894筆，2025年同期卻減至4,081筆，減幅逾3成。

馬年開市連三漲 豐興持續調漲鋼筋及廢鋼價格

豐興（2015）16日國內盤價開高，農曆馬年以來已連三周上漲，本周國內廢鋼基價每噸上漲200元，鋼筋基價每噸上漲500元。型鋼產品基價平盤。

南亞強化醫療材料！半導體應用 電力解決三大創新

台塑集團南亞（1303）自成立以來歷經多次產業轉型，公司正在進行新一輪產業轉型計畫。南亞近日表示，透過自主研發或與外部合作，要在2030年以前陸續投入百億元，並在今、明兩年鎖定醫療材料新事業、半導體應用材料，以及電力解決方案新事業，目標創造年產值約400億元。

台灣虎航股東會贈品 花53元領800元回饋金

台灣虎航今年股東會贈品是「800元回饋金」，1股即可領取，換言之，只要花53元（13日收盤價）成為股東就能拿到800元回饋金，消息一出即引發消費者搶買零股熱潮，短時間內推升虎航股東人數暴衝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。