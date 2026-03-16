小宅退燒！北市9區赫見交易縮水、這款宅逆勢攀升

房價高，家戶人口少，近年總價門檻低的小宅成為購屋主流，不過台灣房屋統計近三年台北各行政區25坪以下的小宅交易筆數，2023年前三季台北市共5,894筆，2025年同期卻減至4,081筆，減幅逾3成。

佔比方面，小宅也出現縮減，全台北市的小宅交易從2023年前三季的54%，2025年同期減少至51%，佔比減少3個百分點，而25~35坪的「家庭宅」比重上升，佔比從25.8%增加至26.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，少子化加上高房價，導致近年小宅當道，不過小宅雖然總價門檻低，但是單價並不見得低，以台北市來說多已突破百萬元，因此不見得是自住最划算的選擇。

加上為了符合消防法規新大樓的公設比逼近40%，屋齡新但建坪小的物件，室內坪數空間更顯侷促，以三口之家的小家庭，基本需求多在2房或小3房，因此25~35坪的仍是自住市場主流。

以行政區來說，北市共有9區小宅交易占比下降，其中，中正區小宅佔比從2023年的64%，大幅減少11個百分點，其他包括南港、中山、大安的小宅佔比，也有4~5個百分點的縮減幅度。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，台北市小宅交易佔比縮減，顯示市場的需求和買方結構出現變化，主要是因中正區過去不少建商推出小坪數產品，以降低總價門檻，吸引投資型買方或買學區宅的家長。

不過限貸令上路後，多屋族和投資型買方收手，而自用型的購屋者成為主力買盤，空間較大的25~35坪「家庭宅」需求提升，佔比從2023年17.6%增加至2025年的22.1%，也讓小宅交易佔比下滑。

至於小宅交易量最多的區域為中山區，2025年前三季共有1,006筆，居各區之冠，大安區則有975筆居次。

第一建經研究中心副理張菱育分析，中山區早期建商就推出大量15~25坪的套房或兩房產品，尤其是林森北路、南京東路、新生北路等，小宅更是密集。

由於區內商辦大樓林立，有龐大的上班族租屋需求，加上部分社區有飯店式管理，資產的流動性和抗跌性都相對較強，吸引投資買方置產收租，因此即使遇到市場修正期，中山區的小宅交易量仍有千筆以上的表現。

張菱育指出，小宅占比減少不代表該產品式微，而是反映目前台北的買方開始在「總價負擔」和「居住空間」之間重新尋找平衡點，隨著房地產市場趨向理性自住，過去追求極小化的小宅已開始修正，25~35坪的標準居住型產品，因為具備成家、養育子女、空間利用的彈性，正逐漸重回房市的交易主流地位。