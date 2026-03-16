生策會：打造醫療、產業與資本平台 加速生醫創新國際化

生策會16日表示，近日外界對生技醫療產業發展模式與產業平台角色的討論，生策會認為，該會成立的核心使命，是整合醫療、科技、產業與資本資源，推動台灣生技醫療產業創新發展，並協助創新技術加速落地、進入市場並邁向國際。

生策會指出，生策會本質上是一個推動產業發展的整合平台，而非政府機關，其運作模式在於建立醫療、科技、產業與資本之間的合作機制，讓台灣的創新技術能夠被看見、被投資，並轉化為真正的產業與市場價值。

在全球生醫產業中，產業組織由企業領袖、產業專家與投資機構共同參與，是國際普遍模式。例如Biotechnology Innovation Organization、AdvaMed 以及 Japan Bioindustry Association等重要產業組織，皆由產業與資本力量共同參與推動產業發展。產業領袖、專家與投資機構共同投入產業平台，是全球生醫創新體系的重要運作模式。

生策會說明，「國家新創獎」並非單純的頒獎活動，而是台灣生醫創新的重要加速平台。透過這個平台，讓醫療體系看見創新技術、讓產業找到合作機會，同時讓創投與資本市場能夠參與，協助新創團隊加速市場化與國際化。

「國家新創獎」至今已走過20年，是台灣生醫領域重要的創新推動機制。新創獎目前設有八大類別，每一類別皆由十多位專業委員組成評審團，並設有召集人統籌該類別審查工作，同時由副總召集人及總召集人統籌整體評選機制。整體評選過程需要投入大量時間與專業判斷，是一項高度專業且極具責任的工作，其核心目的在於發掘具潛力的創新技術，協助優秀的新創團隊加速技術落地並順利進入市場。

生策會指出，新創獎另一項重要價值，在於鼓勵新創團隊以自主方式主動參與，將創新構想與技術成果透過完整且系統化的資料提出申請，接受跨領域專家的專業評估與建議。對於許多仍處於早期發展階段的創新技術而言，能夠在專業且具公信力的平台上獲得客觀評估與指導，本身就是極為重要的發展機會。

生策會表示，「國家新創獎」平台已累積超過20年的運作經驗，在審查制度與保密機制上建立了完整且嚴謹的制度，因此長期受到醫界、學界、產業界與新創團隊的信任。這樣的專業與公信力，使得新創團隊能安心分享創新構想與技術成果，並透過專家審查與產業連結，進一步提升技術成熟度與市場化機會。

生策會進一步指出，生醫創新在早期階段往往面臨一個共同挑戰，即創新技術不容易被理解與評估，因此新創團隊在取得早期資金時常面臨困難。目前全球投資趨勢多集中於後期投資或企業上市之後，真正願意投入早期創新的天使資金相對有限。若能有基金或創投透過新創獎平台投入早期創新資源，將有助於改善創新團隊在早期發展階段的資金環境，並對整體創新產業發展帶來重要助益。

生策會強調，全球生醫產業的發展經驗顯示，創新技術成功走向市場，必須同時具備臨床、產業與資本三種力量。若只有技術與獎項，而缺乏產業與資本的參與，新創技術往往難以真正進入市場。因此建立完整的創新生態系，是推動生醫產業發展的重要基礎。

在制度面上，生策會指出，所有評選與運作皆遵循專業審查、集體評議與利益迴避原則，透過多位評審共同決議及產學專家參與，確保整體過程公平、專業且透明。

面對全球科技與醫療產業快速發展，台灣生醫產業正迎來新的發展契機，包括AI智慧醫療、精準醫療、新藥研發以及生醫資料應用等領域，都將成為未來的重要發展方向。生策會將持續扮演整合平台角色，促進醫療、科技、產業與資本之間的跨界合作，協助台灣生醫創新被看見、被投資、被市場化，並加速推動台灣生醫產業邁向國際。

生策會強調，生醫創新從來不是單一力量可以完成，唯有透過醫療、科技、產業與資本的共同合作，才能讓台灣的醫療創新真正造福社會，並在全球生醫產業競爭中占有一席之地。