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視陽矽水膠彩片需求爆滿、啟動史上最大擴產 股價飆逾6%創四個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

視陽（6782）因應矽水膠彩片需求強勁，啟動史上最大擴產計畫。公司表示，隨亞洲市場彩色隱形眼鏡需求持續升溫，現有產能幾乎滿載，上半年訂單已排滿至6月，彩片訂單更延伸至第3、4季，因此公司自去年底起加速產能布局，預計今年第3季月產能將由目前約4,900萬片提升至5,500萬片，並在明年第1季進一步提高至6,300萬片。

視陽16日股價表現強勁，盤中來到203元，漲幅超過6%，一舉創下四個月新高。視陽表示，今年第1季啟動新增800萬片月產能擴產計畫，為公司成立以來最積極的一次擴產行動。相關產線建置已於第1季啟動，設備導入與無塵室建置約需6至9個月，預計最快今年第3季起陸續開出，並在第4季至明年第1季逐步放量。

此次擴產是在馬來西亞廠區，新增產能皆可生產彩色隱形眼鏡，產品以矽水膠彩片與恆定彩片為主。公司表示，目前歐美市場仍以透明片為主，但亞洲市場對彩片需求明顯更為強勁，帶動整體產能利用率長期維持在九成以上，今年上半年更已達滿載狀態，也是公司決定加速擴產的重要原因。

從市場結構來看，日本與中國市場表現尤其突出。視陽表示，2025年日本市場營收年增約兩成，中國市場更成長約四成，主要受惠彩片新品上市帶動需求。今年主要市場仍可望維持雙位數成長動能。日本方面，目前合作的OEM與子公司代工客戶已超過30家，矽水膠彩片新品上市後市場反應熱烈，今年仍將持續推動新品。

至於美國市場，去年因關稅政策與客戶提前拉貨效應影響，需求出現回落。不過公司已與客戶重新洽談新的成長計畫，市場預期今年可望逐步恢復成長動能。

產品結構方面，公司近年積極拓展散光片產品線，目前已有2至5家客戶導入。去年散光片營收占比仍為低個位數，今年預期可提升至低至中個位數水準，隨整體營收規模擴大，相關產品的絕對營收金額亦將明顯成長。

展望全年營運，從在手訂單看來，第2季營收可望優於第1季；第3季隨新產能開出，營收表現有機會進一步提升。

在資本支出方面，公司規劃2025年下半年至2027年上半年總投資主要用於三大項目，包括產線擴建、馬來西亞無塵室建置，以及台灣總部土地與廠房布局。其中，董事會已通過斥資約4.8億元於台灣購地設立新總部，地點以桃園為主要評估區域，未來除總部功能與研發中心外，也不排除未來事業擴充使用。

公司表示，目前馬來西亞一、二廠仍具備擴產空間，且透過良率與製程效率提升，可支撐未來市場需求的持續成長。

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