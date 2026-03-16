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字有「龍」免費吃龍蝦！王品雙品牌豪送千元龍蝦、七星斑 限時開吃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
享鴨推出鴨霸雙龍宴，名字內有龍的顧客，內用套餐就能免費吃龍蝦或七星斑奢華好菜。王品集團/提供
享鴨推出鴨霸雙龍宴，名字內有龍的顧客，內用套餐就能免費吃龍蝦或七星斑奢華好菜。王品集團/提供

3月春暖花開，喜迎新菜上桌，王品（2727）集團旗下「莆田新加坡米其林中餐廳」、「享鴨 烤鴨與中華料理」端奢華龍蝦、牛排拚場。即日起至4月30日，「莆田」推出季節限定金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦3款全新料理，4月30日前套餐加購優惠399元起。「享鴨」即日起到4月19日，推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑，套餐加購優惠699元起。凡名字與龍同音同韻字或龍年出生的人，平日內用消費套餐，款待龍蝦或七星斑料理一份。

快呼叫龍字輩朋友吃一波，即日起到4月19日，「享鴨」打造鴨霸雙龍宴，新添橙香金絲炸龍蝦，酥炸龍蝦搭柳丁果香，襯托海鮮甜美、吃來酥脆超涮嘴。嗜辣必點烈焰秘醬爆龍蝦，龍蝦佐主廚特調醬料，香辣過癮又下飯。還有象徵好彩頭的盤龍鮮蔬七星斑，魚肉細嫩鮮美、懂吃的饕客千萬別錯過。

活動期間套餐加購優惠699元起，就能嘗鮮期間限定新品。並廣發龍選之人召集令，凡用餐顧客其中一人，名字任一字符合與龍、蓉、儂同音同韻，或是龍年出生的人，平日到店內用套餐，就豪氣送價值逾千元龍蝦或七星斑。

「莆田」季節限定星級海陸雙饗宴，即日起至4月30日澎派開跑，主打金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦，吃盡海陸奢華滋味。金磚酥皮牛排沾上蜂巢麵糊高溫酥炸，外酥內軟、鹹香迷人。南洋咖哩龍蝦有著獨特椰香與咖哩香氣，襯出龍蝦鮮甜Q彈的口感。吸睛度超高的橙酒火焰龍蝦，上桌佐以橙酒嗆香搭配火焰秀，最適合拍照打卡炫耀。

新品優惠同樣很有誠意，即日起到4月30日，套餐加購價399元起，等於現打8折、再送價值逾600元的三倍麥片蝦兌換券，下次內用消費可使用，吃完還能再約一波。

王品 咖哩 牛排

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