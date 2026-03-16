SCFI 大漲逾10% 分析師看好長榮、陽明近期營運

反應全球海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,710.35點，較前一周上漲14.85%，其中，美東線周漲14.5%，美西線周漲15.93%，歐洲線運價周漲11.43%；分析師表示，考量中東戰火等原因，看好長榮（2603）及陽明近期營運將受惠。

法人機構表示，中東戰事導致船舶無法順利通行荷姆茲海峽，航商將繞道好望角進而往印度西岸或歐洲及東地中海鄰近國家等港口，再搭配內陸運輸的方式因應；若船舶靠岸等待時間拉長，降低港口裝卸效率，將逐漸擴散到對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果。

此外，以色列及伊朗再度發生衝突，即便戰爭在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價走勢，有利長榮及陽明近期營運表現。