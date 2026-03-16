南亞強化醫療材料！半導體應用 電力解決三大創新

台塑集團南亞（1303）自成立以來歷經多次產業轉型，公司正在進行新一輪產業轉型計畫。南亞近日表示，透過自主研發或與外部合作，要在2030年以前陸續投入百億元，並在今、明兩年鎖定醫療材料新事業、半導體應用材料，以及電力解決方案新事業，目標創造年產值約400億元。

南亞指出，早在2024年6月股東會，公司已宣告「產品轉型、事業轉型、低碳轉型與數位轉型」為四大經營策略方針，並要朝「半導體與高階電子材料」、「減碳、新能源與低碳產品」、及「生技與健康醫療領域」等三大方向發展。目前正透過自主研發或與外部合作，已有42案轉型案，規劃在2030年以前陸續投入百億元，預估可創造年產值約400億元。

南亞強調，除了已推出多項低碳、新產品外，今、明兩年的重點在三大方向佈局。首先是發展醫療材料新事業，計劃投入21項產品開發，產品分布於檢驗、牙科、骨科、心臟血管等四項科別；另外還有再生醫療、手術類，兩大類。南亞的初期目標要以減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜等四項為核心，建立南亞醫材品牌基礎後，再擴充到其他項目，目前四項產品已取得台灣相關許可，可創造年產值約14億元，毛利率也可保持在三、四成以上。

其次，南亞也積極投入半導體用材料，要發展高值化產品，目前計劃投入六項主要產品開發，其中半導體製程用薄膜已開始量產，電子級雙氧水預計今年底量產；另外還有電子級CO2、氟系塑膠管材等多項產品，也將在明年量產，總計半導體用材料的發展可創造產值逾30億元。

第三，南亞也正在打造全面電力解決方案的新事業，鑑於大型資料中心設立後的電力需求，完備的電網系統至為關鍵，南亞除了既有配電產品外，也與國外公司合作開發H級變壓器（耐高溫180度），引進韓國技術朝特高壓輸電設備發展，及爭取強化電網韌性計劃等工程。南亞計畫在輸配電力領域，從特高壓至一般用戶，由「單一設備供應商」轉型為「電力系統解決方案提供者」。

南亞董事長吳嘉昭表示，南亞自1084年起跨入電子業，目前電子材料相關業務已成為重要營收來源。南亞的轉型可分為「產業轉型」與「產品轉型」，「產業轉型」是長期且艱辛的必經路程，即所謂「十年磨一劍」，短期內要收立竿見影之效，必需先進行「產品轉型」。

南亞說明，所謂的「產品轉型」包括調整產品結構，提高差別化產品組合，退出「大色貨」廉價的競爭市場。南亞公司在2026年差別化產品比重，已由2025年的54.9%提高至58.2%，短期可提升獲利能力。同時進行產線整併，提高自動化程度並將所閒置的資產，導入新的項目，進行資產活化。在兼顧長短期發展下，今後公司營運績效將日益提升。