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台灣虎航股東會贈品 花53元領800元回饋金
台灣虎航（6757）今年股東會贈品是「800元回饋金」，1股即可領取，換言之，只要花53元（13日收盤價）成為股東就能拿到800元回饋金，消息一出即引發消費者搶買零股熱潮，短時間內推升虎航股東人數暴衝。
根據集保中心統計，台灣虎航上周股東人數迅速飆升，暴增5.5萬人來到8萬6,998人，單周股東人數增幅達180%；若以零股、999股（含）以下股東來看，人數暴增594%，從9,155人暴增到6萬3,555人。
國內的法人分析，台虎這個策略對於想去日本旅遊、想投資航空族群小資族很有吸引力，不少人就抓緊機會創雙贏；台虎也可以透過此策略，將股東、會員及旅客三種身分串聯在一起，除可提升黏著度外，相信未來也將吸引不少股東進場，有助於維持股票的交易熱度。
從現在起到3月25日止，含持有1股的台虎股東皆可領取，台虎將透過官方tigerclub會員系統發送優惠。只要股東登入或加入台灣虎航tigerclub會員，並進行股東身分認證並綁定，後續系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中；tigerpoints回饋金即等同現金，股東可將tigerpoints回饋金用於機票折抵或是託運行李等其它附加服務項目。
虎航今年以來業績繼續開紅盤，2026年2月營收年增36.7%再締新猷來到20.89億元，累計前兩個月營收為37.48億元，年增16.43%，第1季營收有望挑戰新高。
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