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虎航新點子 推訂閱制機票…打造航空版Netflix

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業進入「高價」時代，虎航首創訂閱制。聯合報系資料照
航空業進入「高價」時代，虎航首創訂閱制。聯合報系資料照

航空業進入「高價」時代，虎航首創訂閱制。中東戰火推升航空市場價格，台灣虎航（6757）董事長黃世惠指出，虎航將專注日本市場、瞄準亞洲客運需求，3月底將推出訂閱制（Subscription），以創造現金流密碼，拚當航空版Netflix。

針對今年營運，黃世惠對於2026年營運展望很有信心；即便2026年新機未加入，法人指出，虎航今年營收、獲利仍有望再衝高，比2025年更好。

IATA預估2026年亞太地區成為全球旅運需求成長主力，預估總旅客人數達52億人次，虎航是國內唯一的低成本航空，已是國內日本線班次最多、航網最密集的航空公司。黃世惠認為，平價航空的營運策略不需要做的像百貨公司，而是將營運效益最佳化。

今年初，虎航以三大標準來調整航線，首先、機組人員工作與飛行時間長，第二、油耗量多，第三、淡旺季需求差異太大；經調整降低機組人員的工作量，還可以將運力放在更有競爭力的航線上，目標2026年日本線的市占率要從16.5%提升到18%。

黃世惠宣示，虎航將全面推動「領航四部曲」，包括新機隊、新產品、新體驗以及新服務，將全面升級提升旅客服務及黏著度，讓台灣虎航不再只是LCC（低成本航空），而是讓顧客願意多花一點錢來搭乘的航空公司。2026年將透過更精準的航線布局，提供給旅客更有溫度的服務；同時也要創造更新的需求，推出訂閱制機票，創造更多的需求。

訂閱制方面，第一個A策略預計3月底推出，方案包括「三個月一張機票、二個月一張機票，還有一個月一張機票」的「差異會員方案」，以創造出更多短天期去日本旅遊的客人，讓更多消費者「不是去搭台虎，就是前往搭台虎的路上」。

虎航今年舉辦的金虎獎活動，第一名的旅客，一年多下來搭90多趟，來參加活動的其他旅客，最少每個月平均搭2.5次，未來推出訂閱制超優惠機票，這些消費者就會成為基本盤；還有更多喜歡去日本的旅客，參加這個訂閱制就會吸引更多搶「好康」消費者加入成為會員。

第2季將再推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃行程，量身打造旅客機票、住宿全方位旅遊規畫體驗；第3季台灣虎航將計畫跟長程線的平價航空業者會，推出全新「聯航轉機合作」服務，旅客可一鍵預訂組合長程線的行程。

虎航 機票 航空公司

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