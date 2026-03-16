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雲品打造台中森林療癒旅宿

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
雲品與「德光建築機構」簽署合作協議，將於台中沙鹿區大肚台地共同開發全新森林隱逸療癒Villa Resort。雲品／提供
雲品與「德光建築機構」簽署合作協議，將於台中沙鹿區大肚台地共同開發全新森林隱逸療癒Villa Resort。雲品／提供

雲品國際（2748）與深耕台中逾28年的知名建商「德光建築機構」簽署合作協議，將於台中沙鹿區大肚台地共同開發全新森林隱逸療癒Villa Resort。

雲品指出，該項目由德光建築自地自建，並委託雲品國際全權經營管理，日後將加入雲品Collection品牌行列，規劃五間獨立森林別墅的頂級住宿、粵菜美饌與絕美海景的嶄新旅宿地標，預計於2028年正式完工啟用。

近年「身心靈療癒」成為國際旅遊市場新趨勢，《米其林指南》更於2025年10月公布的米其林「星鑰飯店」評比中，新增「米其林身心療癒體驗獎」，突顯療癒型旅宿的重要性。雲品國際看準此風潮，持續以差異化策略推出旅宿產品，以療癒、隱逸的概念，打造高端Villa Resort據點，讓旅人不僅放鬆度假，更能透過大自然與專業設計，實現身心靈的深度療癒。

雲品國際總經理丁原偉表示，此次合作結合雲品在高端旅宿管理的專業，以及與台中海線第一大建商「德光建築機構」，對這片土地的認同與品質堅持，以信任的合作精神促成此案，更是一次理念相同、資源互補的強強聯手，將為中台灣市場帶來前所未有的頂級度假產品，也能夠為業主提升在全台灣的品牌能見度。

德光建築機構則指出，集團秉持「將客戶的家當成自己的家」理念，以嚴謹的建築經驗和對地段未來性的精準判斷，致力於為居住者創造永恆價值。與雲品國際的合作，是集團跨足高端觀光領域的重要里程碑，未來將透過嚴謹建築品質與完善服務，確保這座度假Villa成為旅客長久信賴的療癒首選。

在餐飲方面，園區中將設置雲品擅長的精緻粵式料理餐廳，以及一座森林歐式宴會廳與森林教堂，宴會廳將規劃歐式古蹟建築的室內裝潢風格，運用大量石材、鋼構、原木作為主要材料，以獨特的空間戲劇張力，滿足未來多元的高端餐飲及宴會需求。

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