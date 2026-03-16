友善環境 創造卓越／地緣政治 重構永續供應鏈

近年來，「中國+N」、俄烏戰爭及各種國際衝突事件，使地緣政治（Geopolitics）議題不斷升溫。地緣政治有許多不同的解釋，通常都是指地理與政治因素的相互關係如何影響一國的發展基礎，強調地理位置對政治的影響。

國際武裝衝突風險 超越極端天氣事件

地緣政治透過影響全球貿易、供應鏈、能源價格及資本市場，對經濟產生廣泛而深遠的影響，導致商品和服務價格上漲、企業投資策略改變，甚至影響個人生活成本與未來規劃。

地緣政治的緊張也加劇了戰略資源與關鍵技術競爭，迫使各國重新調整產業布局，並可能加劇全球經濟碎片化與保護主義趨勢。

許多國家透過關稅貿易調整、出口管制與制裁等手段，干擾供應鏈的穩定，迫使企業重新評估企業風險並調整其市場布局，導致供應鏈重組與移轉，也促使企業將供應鏈的韌性與永續性納入核心戰略考量，而不再僅注重成本效益。

企業在面對地緣政治的加劇與供應鏈永續性（環境、社會和治理，ESG）的雙重挑戰，必須在「安全韌性」與「環境與社會責任」之間找到動態平衡。

瑞典政治學家Johan Rudolf Kjellén於20世紀初正式提出地緣政治，主要指國際間藉地理安排（包括邊界、聯盟、空間網絡及天然資源等）影響權力關係。

2025年世界經濟論壇發布《2025年全球風險報告》，其中以「以國家為基礎的武裝衝突」為首，超越了「極端天氣事件」與「錯誤訊息與假訊息」，彰顯受訪者對於地緣政治衝突的擔憂。

地緣政治風險為「以國家為基礎的武裝衝突」，包含代理戰爭、內戰、政變，以及「地緣經濟對抗（Geo-economic confrontation）」，反映出對於俄烏戰爭、中東衝突、與蘇丹內戰的擔憂，也彰顯出聯合國無法解決的國際間衝突，使得多邊主義的國際論壇失去作用，單邊主義持續興起。

關稅保護主義興起 重塑全球權力格局

政治不穩定的全球環境也連帶反映各國開始採取以關稅為基礎的保護主義，將可能導致貿易戰升級。地緣政治的緊張情勢，正在重塑全球國際貿易與科技領域的布局，全球權力格局正在重構中，地緣政治也在建立新秩序，其所造成的影響如：

一、權力格局重構：政治勢力與聯盟版圖再定義

全球正進入一個多極與多元化的新時代，主要國家間的政治影響力與戰略聯盟正持續重組。

這場權力轉移不僅是領土與軍事實力的競爭，更延伸至經濟體系、科技主導權及資源分配的多維權力角逐，顯示全球治理正面臨結構性再平衡。

經濟安全成為國家安全主軸：在地緣政治風險升高的背景下，經濟安全已被視為國家安全的延伸與核心。戰略性資源（如稀土、能源）、關鍵原物料、半導體產業及關鍵科技基礎設施，均被納入國家戰略管理範疇，象徵經濟政策與安全戰略的深度融合。

二、科技自主與供應鏈主權興起

科技已成為地緣政治的新戰場。各國紛紛推動「科技自主」與「供應鏈主權」政策，涵蓋半導體、人工智慧、量子科技與新材料等前沿領域。

出口管制、技術禁運與資本限制等政策工具被頻繁運用，以確保關鍵技術不受外部制約，維護國家競爭優勢。

三、經濟國家主義與逆全球化風潮加劇

全球化正由開放合作轉向區域化與選擇性互賴。多國推行「內製化（insourcing）」、「本土化（localization）」與「友岸外包（friend-shoring）」等策略，藉此降低外部依賴、強化國內供應鏈韌性。然而，此舉也使自由貿易體系的發展方向出現結構性轉變。

四、風險和成本同步上升增加

在新地緣政治環境下，企業與國家面臨更高的貿易與營運成本。運輸距離延長、替代供應來源需求增加、合規與監管複雜度提升，皆導致全球經濟體系的效率下降，風險管理成本持續上揚。

五、科技創新生態系將重組，地緣政治下開展新競合模式

科技創新正受地緣政治重構的影響。國際合作、知識流通、研發資本與人才配置的全球網絡正重新洗牌。

各國在促進科技自主的同時，也面臨如何平衡安全防護與開放創新的挑戰，意味成為全球科技治理的新常態。

（作者是總統府氣候變遷對策委員會顧問、中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長）