數位行銷／獨特品牌聲音 打造護城河

每天，我們可以看到無數文章、影片和廣告，它們大多由機器生成，精準卻缺乏靈魂。企業若想立足，不能再依賴傳統的行銷戰術，因為那些戰術正被AI輕易複製。

相反的，品牌需要轉向打造獨特的聲音，也就是一種不可取代的專業調性，讓顧客不是因為看到一則廣告而購買，而是因為信任品牌背後的那個人或那群人。

在AI能量產內容的年代，行銷人的角色已悄然轉變，他們不再是廣告投放的執行者，而是像產品經理一樣，精準把脈市場脈動，或如內部KOL般，親自站上舞台，與受眾建立深層連結。

透過聚焦企業主或品牌核心人物的專業人設，利用電子報或Podcast等媒介，深入探討產業洞察而非單純產品說明，品牌才能在競爭中築起一道堅不可摧的壁壘。

因為AI雖然能模仿文字和圖像，卻永遠無法複製獨特的觀點與人際關係。

當AI工具能瞬間產生高品質內容時，傳統內容行銷的邊際效應正急速遞減。這意味著各家品牌若不尋找差異化，就會淪為泛泛之輩。

品牌聲音在此刻顯得格外重要。它不是單純的視覺識別或口號，而是品牌在溝通時的整體調性、觀點和風格，也就是一種讓人一聽就認出的人格。

這種聲音能建立專業護城河，因為它根植於真實的人類洞察，而非算法的模擬。

舉例來說，Apple的品牌聲音總是強調創新與簡約，這不僅來自產品設計，更來自賈伯斯那種顛覆性的演說風格。即使在他離世後，Apple仍透過庫克的領導延續這種聲音，讓顧客感受到品牌的連貫性與可靠性。

要打造這樣的品牌聲音，首先須重新定義行銷人的角色。他們必須像產品經理一樣，深入了解顧客痛點，並將品牌定位為解決方案的提供者。更進一步，他們要成為內部的KOL，親自發聲與引導對話。

因為在內容泛濫的時代，顧客不再輕信匿名廣告，他們渴望真實的互動。行銷人須從幕後走向台前，透過個人魅力和專業知識，吸引忠實粉絲。

舉個本地企業的例子，像是已故的誠品書店創辦人吳清友，他不僅是企業主，更是文化推廣者。他的演講和訪談總是充滿對書籍與生活的深刻洞察，讓誠品不僅賣書，還販售一種生活態度。這正是行銷人新角色的典範：他們不是在推銷產品，而是在建立關係。

核心做法在於建立企業主或品牌核心人物的專業人設（Persona）。人設不是虛構的角色，而是基於真實經歷和專長的放大鏡。它讓品牌擁有臉孔，讓顧客能與之產生情感連結。在AI時代，這一點尤為關鍵，因為機器無法複製人類的個性與故事。

如何建立這樣的人設？企業主須理解自己的專業領域是什麼？有哪些獨特經歷能分享？例如，某家科技新創的創辦人，如果有過從失敗中崛起的經歷，就可以將此塑造成韌性創新者的人設。接著，選擇合適的媒介來放大此一人設。電子報是極佳的工具，因為它允許長篇深度內容，適合探討產業洞察。

Podcast則是另一個強大媒介，它利用聲音的親密性，拉近與聽眾的距離。企業主可以邀請嘉賓討論熱門議題或獨自分享見解，避免直接推銷產品。

進一步來說，建立專業人設須注重一致性和真實性。一致性意味著所有溝通渠道都維持相同調性，例如電子報的嚴謹分析與Podcast的輕鬆對談，都應體現品牌的專業風格。而真實性則是關鍵，因為顧客能嗅出虛假。不要試圖模仿他人的人設，應從自身優勢出發。