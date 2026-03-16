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量子覺知手札／免費

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

「免費」代表沒有實質的投入成本，當人們對於免費的服務或產品趨之若鶩時，可以創造出促銷的突破口。而想占便宜的客人大排長龍，吸引了更多客人，可以說另類的吸引力法則

這種將一切的不確定因免費而塌縮聚焦的量子現象，固然能滿足大眾的需求，但是在個人的內在意識決定外在言行的量子覺知時代，免費是否因個人的機會與時間成本的投入，讓當事人造成了產品無價值的認知，反而導致了日後產品銷售的傷害，就是未知的因素了。

這也是企業在操作行銷時需要特別留意的重點。

吸引力法則

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