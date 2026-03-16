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點子農場／AI 分身翻轉大學

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

我的AI分身問世之後，合作團隊開始用我的經驗幫吳思華老師製作AI分身。這該是全球第一個曾經擔任教育部長和大學校長的老師AI分身，也是AI在高等教育體系定位和價值的實驗與探索。

「AI分身不是用來取代老師，而是協助教學和研究」吳思華老師說，我們要努力的是提高人的價值。

放眼全世界，AI早已進入校園和各教育機構。在美國，KhanAcademy推出了AI助教「Khanmigo」，亞利桑那州立大學（ASU）已在課程中整合生成式AI，哈佛大學多門課程更允許並教導學生將AI作為思考工具。

而在台灣，已經有大學開始試辦AI作為助教，學生也已習慣將AI作為閱讀文獻與整理資料的輔助工具。博士班學生在研讀論文時，已經大量使用NotebookLM等工具來協助理解。

AI不需要休息、可以即時回饋與個人化調整的優勢，在「解題效率」上遠超越人類。它能擔任24小時在線的私人家教，讓學生在課後也能針對特定架構進行數萬次的練習。對研究者而言，AI是強大的文獻管家，能協助記憶與檢索千百篇文獻。

然而，隱憂也隨之而來，像「AI幻覺」。AI可能會創造出事實上根本不存在的資料或錯誤資訊。更深層的危機在於「認知債」：當學生過度依賴AI思考，其自主大腦運行的機率就會變少。如果教育只剩升學與就業，AI確實會讓老師被邊緣化，因為AI在技能訓練上的效果更好。

AI的介入將徹底翻轉大學的結構。過去大學以「老師」為中心，教授是知識的權威與發散點；未來的結構將轉向以「學生」為中心，強調個人化的教與學。

在這種轉變下，老師的價值不再是單向傳遞知識，而是轉化為「學習設計師」、「人格導師」與「意義引導者」。

在為吳思華老師製作AI分身的過程中，大家也聊出了一些有趣的點子：

一、建立「AI數位分身大學」平台：這是一個類似Coursera但更具互動性的平台，讓每位老師都能利用AI工具建立自己的專屬知識體系分身，並掛載於平台上。

學生預習時不再只是看影像，而是與老師的分身進行一對一對話，讓老師的智慧能跨越時間與空間。

二、課堂「星光大道」AI評審機制：將AI引入實體課堂，扮演類似「星光大道」歌唱選秀評審的角色。學生在報告後，將報告內容丟入擁有教授特定邏輯架構的AI分身中進行即時評分與反饋。

透過AI的客觀分析來「開盤」，引發師生針對AI的評價進行更高層次的邏輯辯證與交叉討論，增加學習的趣味性與挑戰感。

三、「活的數位著作」與集體智慧系統：未來的學術出版不再是靜態的紙本書，而是「活的AI平台」。每一堂課師生的對話、辯證與對個案的新見解，都由AI「課堂小秘書」完整記錄並整理。

這些經過老師確認後的「共創資產」會餵回AI系統，讓AI分身隨著教學進度而持續進化。讀者在閱讀時能隨時與這套不斷成長的知識庫互動，使著作本身成為不斷進化的數位生命體。

大學教育的本質在於提升人的價值。透過AI分身的輔助，老師能從繁雜的資料整理中解放，讓大學將成為一個讓智慧得以被精準傳承並持續創新的動態平台。

哈佛大學 學生 吳思華

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