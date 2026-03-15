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清明防火預防勝於撲滅 環境部籲地方整備動員嚴防掃墓火警及空品惡化

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

清明時期將至，近期中部地區已傳出數起因掃墓造成火災憾事，燃燒煙塵隨風擴散，惡化周邊地區空氣品質，增加消防應變負擔，也可能對民眾財產及行車造成影響。環境部呼籲，各地方政府首長今年的氣候條件特殊，近期顯著偏乾，非常容易導致火災，務必整備動員各局處加強防範火災意外的發生，事前的加強宣導與主動預防，遠比事後的火災撲滅來得重要。

環境部提醒，民眾在表達對祖先慎終追遠時，可把握「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」及「垃圾要帶走」等原則。今年清明期間，環境部將持續攜手各地方政府，推廣紙錢集中代燒及以物（米）代金等措施，鼓勵民眾選擇安全又環保的祭祀方式。

根據內政部消防署統計，去年春節至清明期間，墓地火災事件逾2000件，其中約有一半事故係民眾整理墓地焚燒雜草及紙錢不慎所致。為預防墓地火災事故及空氣污染問題，內政部已於今(115)年1月函送「清明期間防火安全整備指導計畫」於各地方政府，結合消防、環境及民政機關提前部屬防範。

環境部建議，民眾採用以功代金或以米代金等環保祭祀，一樣可表達對先祖的尊敬；若仍有燒紙錢的需求時，可適度減量並配合各縣市環保局的紙錢集中焚燒服務。統計去年全國紙錢集中代燒收運總量逾3.9萬公噸，相較113年成長21%，顯示隨著環保意識普及，越來越多民眾願意響應環境友善祭祀的理念，展現了傳統文化與環境永續兼容並蓄的精神。

環境部表示，目前季節仍屬在空氣品質易發不良時期，尤其近期大氣環境偏乾燥，非常容易發生易燃或自燃現象。任何火災的發生均可能惡化空氣品質，小心火燭至為重要。根據最新空品預報，從今(15)日至17日環境風場屬於偏東風，西半部污染物易累積，午後受光化學作用影響，臭氧濃度易上升，空氣品質多為普通至橘色提醒等級，敏感族群外出仍須注意。

紙錢 地方政府 火災

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參考日本 災時廢棄物暫置公園、操場

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