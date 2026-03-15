快訊

經典賽／「我們一直是強權」 委國教頭不支薪帶隊：世上最開心的人

獨／撐不住了？「這外商產險」擬撤台 在台逾25年畫句點

柯文哲首度鬆口談「橘子」滯外未歸 「看李文宗那樣誰要呆呆回來被關」

聽新聞
0:00 / 0:00

「敦仰」、「達麗未來市」、「A 3光點」將完工 海悅今年營運續強

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）營運版圖布局代銷、營建與轉投資收益有成，今年前2月合併營收9.6億元，較去年同期7.25億元增加32.5%。

展望今年，海悅國際指出，接下來將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、新北市永和區「漢皇River Sky」、中和區「寶亞南工段」、新竹「忠泰竹東案」等指標建案陸續公開銷售，新建案進入銷售市場之下，期望開啟台灣房市新價格與交易新秩序。

海悅目前在國內銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，代銷本業業績來源無虞，且持續向上積累營建收益，台北市「敦仰」、高雄市「達麗未來市」與新北市新莊區「A 3光點」將於今年陸續啟動完工交屋，為營建收入添柴火。

海悅指出，後續將維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，加上新建案布局進入收穫期，且布局中長期地上權租金收益可望逐步擴大之下，中長期營運將持續穩健。

海悅國際指出，自2024年台灣央行推出房市信用管制措施，2025年自住購屋者房貸資源仍趨嚴謹，使2025台灣預售市場新建案開案數量明顯低於往年，營運受到影響。

海悅2025年受益「擎天森林」與「南悅豐映」建案認列完工法收入，營運於代銷收入向上積累營建收益，讓2025全年合併營收73.5億元、年減27.6%，惟全年受關稅戰及房市政策影響，財務成本增加等因素致業外損失1.9億元，扣除所得稅費用4.5億元後，得稅後純益10.86億元、年減51.2%，2025年全年每股純益達6.85元。

新建案 海悅

延伸閱讀

竹東房市要飛了 忠泰宣布進軍、將推百億住宅大案

永光跨足半導體電子材料 營運帶勁股價上攻 近五日漲幅近三成

等不到價崩？專家驚揭雙北市「這兩區」 預售買氣狂降逾八成

相關新聞

竹東房市要飛了 忠泰宣布進軍、將推百億住宅大案

竹科效應外擴，加上位於竹東、延宕多年的竹科三期計畫，去年8月通過公益性及必要性評估報告審查，讓竹東成為新竹房市新焦點，北部知名建商忠泰建設近日也宣布進軍竹東，將推出百億建案。

1.5萬名跑者齊聚台中！2026城市半程馬拉松盛大起跑

由台中市不動產開發公會主辦的「2026台中城市半程馬拉松」15日登場，1.5萬名跑者於台中市政府前廣場盛大起跑。以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，本屆賽事結合低碳永續、全民運動與公益精神，現場壯觀熱鬧，其中變裝組選手戴著花朵頭套起跑，更成為活動亮點之一，沿途洋溢歡樂與活力。

運動經濟學／WBC燃起棒球魂 企業力量撐起職棒半邊天

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣在C組競賽中，雖然未能晉級，但在台韓一役取得勝利，不僅是本屆WBC的重要一戰，更寫下中華隊在WBC隊史首度對韓奪勝的里程碑，展現球員全力以赴的拚戰精神，也是球團、球迷們長期投入的成果。

HWC黑沃咖啡跨界聯手法國御鹿干邑 推出「白蘭地藝伎」

台灣精品咖啡品牌「HWC黑沃咖啡」，攜手擁有超過200年歷史的法國干邑品牌HINE御鹿干邑(HINECognac)，共同推出期間限定聯名的白蘭地藝伎，標榜「御鹿干邑 × 黑沃咖啡一咖啡上癮，微醺剛好」，為咖啡市場帶來全新的品味體驗。

柏文20週年春酒送出60兩黃金 今年營運多箭齊發再拚高

柏文（8462）健康事業14日在台中圓滿戶外劇場舉辦20週年春酒盛會，董事長陳尚義宣布，今年全台預計開出10家「健身工廠」，新創品牌「SKlub運動俱樂部」積極展店，電子商城也訂3月31日上線，「柏文下一個20年，將挑戰全台連鎖健身產業龍頭」。

華信第12架ATR新機今抵達松山機場 添加永續航空燃油

華信航空第12架編號B-16867 ATR 72-600 新機，於14日下午 15:30順利抵達台北松山機場，並響應節能減碳 添加永續航空燃油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。