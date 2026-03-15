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「敦仰」、「達麗未來市」、「A 3光點」將完工 海悅今年營運續強
不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）營運版圖布局代銷、營建與轉投資收益有成，今年前2月合併營收9.6億元，較去年同期7.25億元增加32.5%。
展望今年，海悅國際指出，接下來將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、新北市永和區「漢皇River Sky」、中和區「寶亞南工段」、新竹「忠泰竹東案」等指標建案陸續公開銷售，新建案進入銷售市場之下，期望開啟台灣房市新價格與交易新秩序。
海悅目前在國內銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，代銷本業業績來源無虞，且持續向上積累營建收益，台北市「敦仰」、高雄市「達麗未來市」與新北市新莊區「A 3光點」將於今年陸續啟動完工交屋，為營建收入添柴火。
海悅指出，後續將維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，加上新建案布局進入收穫期，且布局中長期地上權租金收益可望逐步擴大之下，中長期營運將持續穩健。
海悅國際指出，自2024年台灣央行推出房市信用管制措施，2025年自住購屋者房貸資源仍趨嚴謹，使2025台灣預售市場新建案開案數量明顯低於往年，營運受到影響。
海悅2025年受益「擎天森林」與「南悅豐映」建案認列完工法收入，營運於代銷收入向上積累營建收益，讓2025全年合併營收73.5億元、年減27.6%，惟全年受關稅戰及房市政策影響，財務成本增加等因素致業外損失1.9億元，扣除所得稅費用4.5億元後，得稅後純益10.86億元、年減51.2%，2025年全年每股純益達6.85元。
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