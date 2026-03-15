「敦仰」、「達麗未來市」、「A 3光點」將完工 海悅今年營運續強

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣在C組競賽中，雖然未能晉級，但在台韓一役取得勝利，不僅是本屆WBC的重要一戰，更寫下中華隊在WBC隊史首度對韓奪勝的里程碑，展現球員全力以赴的拚戰精神，也是球團、球迷們長期投入的成果。

2026-03-15 01:16