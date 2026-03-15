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豐邑集團攜社區響應城市半程馬拉松 實踐公益環保運動

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
豐邑集團攜社區與員工300人，響應2026台中城市半程馬拉松活動。業者／提供
豐邑集團攜社區與員工300人，響應2026台中城市半程馬拉松活動。業者／提供

「2026台中城市半程馬拉松」今(15)日在台中市政府前廣場鳴槍起跑！這場台中年度運動盛事，已由豐邑集團攜手台中市政府及台中市不動產開發公會連續七年共同舉辦。豐邑集團不僅是贊助者，更是實踐者，今年再度號召全台「豐生活」社區住戶與員工組成近300名熱血好漢，以持續前進的腳步，將「環保、運動、公益」的理念落地生根。

值得關注的是，今年「豐邑家族」跑者實力強勁，多位跑者挑戰難度最高的21K半程馬拉松並斬獲佳績。這群由住戶與員工組成的跑團，為了今日的榮耀，自發性地展開為期半年的自主訓練，體現了豐邑人勇於挑戰、不屈不撓的精神。

這次獲得21K男子組第八名的住戶表示：「蓋房子需要紮實的根基，跑步也是；這半年來的汗水，在衝過終點線那一刻全都值得了」。

除了賽道上的拚搏，豐邑集團在活動攤位區別出心裁地設置了「補給品夾夾樂」互動遊戲。從清晨六點開始，攤位前便大排長龍，不僅跑者搶著「夾」出好運與補給，小朋友們也玩得不亦樂乎。

為了深化「綠色減塑」的生活實踐，豐邑集團今年更特別為家族成員設計限定版「專屬紀念帆布袋」，簡約質感的設計讓跑者能裝載賽事回憶，更象徵將環保意識帶入日常。這種兼具趣味與溫度的細膩巧思，讓現場攤位成為最具人氣的打卡點。

豐邑集團長期深耕社區營造，透過「豐生活」平台將藝文、健康與生活連結。豐邑集團表示，運動不僅是體能的消耗，更是一種熱愛生活的態度。透過每年的馬拉松盛會，豐邑將全台各地的住戶凝聚在一起，從家門口的有氧團課到跨城市的半馬挑戰，成功打造出一個充滿活力與互助溫度的「豐邑大家庭」。

展望未來，豐邑集團表示，將持續響應公益與環境永續，以實際行動支持綠色運動，讓「健康、公益、環保」不再只是口號，而是每一位豐邑家族成員共有的生活風景，攜手構築更美好的永續城市。

豐邑集團第七年贊助活動，將「環保、運動、公益」的理念落地生根。業者／提供
豐邑集團第七年贊助活動，將「環保、運動、公益」的理念落地生根。業者／提供

豐邑集團為「豐生活」社區，設計馬拉松限定版「紀念帆布袋」於攤位發放。業者／提供
豐邑集團為「豐生活」社區，設計馬拉松限定版「紀念帆布袋」於攤位發放。業者／提供

住戶 環保 公益 運動

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