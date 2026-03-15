1.5萬名跑者齊聚台中！2026城市半程馬拉松盛大起跑

由台中市不動產開發公會主辦的「2026台中城市半程馬拉松」15日登場，1.5萬名跑者於台中市政府前廣場盛大起跑。以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，本屆賽事結合低碳永續、全民運動與公益精神，現場壯觀熱鬧，其中變裝組選手戴著花朵頭套起跑，更成為活動亮點之一，沿途洋溢歡樂與活力。

台中市不動產開發公會理事長謝麟兒表示，城市發展不只僅侷限在建築物，透過人與城市的互動，更能創造獨特的都市文化。今天萬名跑者齊聚，用雙腳丈量城市，也象徵健康、永續與宜居環境的結合。

本屆路跑全面導入ESG低碳理念。參賽紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，大會手冊及成績證明全面電子化，大幅減少紙張使用與碳足跡，讓選手在奔馳的同時，也參與環保行動，展現低碳永續城市賽事典範。

沿途補給站提供台中在地特色美食，包括烤雞等多樣餐點，活動現場還有胖卡餐車，讓跑者享受兼具運動與美食的賽道體驗。活動尾聲的大會摸彩吸引全場目光，獎項包括台中–日本神戶雙人來回機票、iPhone 17、Garmin智慧運動手錶及王品集團餐券，現場選手歡呼聲此起彼落，氣氛高潮迭起。

公會運動主委陳梓銘補充表示，路跑讓全民參與運動，同時展現台中公共空間與城市特色。看到變裝組選手花朵頭套齊跑的畫面，感受到跑者的熱血與節奏為台中城市注入躍動的生命力，讓運動不只是挑戰，更是樂趣與生活的一部分。

適逢台中市不動產開發公會成立50周年之際，公會長期深耕城市建設與公共參與，累積重要里程碑。本屆賽事秉持「運動做公益」理念，從每位參賽者報名費中提撥20元，合計捐贈30萬元給台中市自閉症教育協進會，將跑者的每一步都化為公益力量。

此次活動盛大舉行，台中市政府運動局長游志祥表示，大型運動活動提升城市能見度與市民參與度，運動不僅促進健康，也帶動城市形象與觀光發展。感謝各大企業、團體將運動、公益與永續結合，創造最美的城市跑步景象。

主辦單位特別感謝本屆路跑所有贊助夥伴的大力支持，涵蓋建設、建材及相關企業，包括：承園建設、千大鋁業、YKK AP台灣華可貴建材、富宇建設、親家建設、欣中天然氣、精銳建設、新業建設、忠興織造、佑崧建設、義力營造、惠宇建設、久樘開發。

以及龍寶建設、磐鈺建設、勝群金屬、太格地材、大毅建設、富旺國際、漢宇建設、林鼎實業、TOTO新穎衛材、順天建設及豐邑集團。游志祥與謝麟兒感謝企業夥伴一同推動運動、公益與永續理念，共創台中城市最美的跑步風景。

台中市不動產開發公會理事長謝麟兒、運動局長游志祥穿著花襯衫領跑變裝組選手。業者提供

謝麟兒理事長(左)代表捐贈30萬元給公益單位台中市自閉症協會。業者提供