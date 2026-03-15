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603職缺到位！北市就服站徵才週登場 餐飲業高薪+隱性福利吸引求職

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

臺北市各就業服務站將於3月17日至3月20日舉辦聯合徵才活動，本週集結18家企業、釋出603個工作機會，地點橫跨景美、北投、艋舺、內湖、西門及南港東明就服站，透過在地化徵才服務，讓民眾在住家附近就能輕鬆找到合適工作。此次徵才產業多元，涵蓋餐飲、旅宿、零售、醫療美容、顧問培訓及居家照顧服務等領域，並提供正職、兼職與計時等不同型態職缺，無論是初入職場、二度就業或想轉換跑道的求職者，都能把握機會前往了解。

餐飲服務業向來是北市徵才的一大亮點。位於大安區的知名餐廳春申食府釋出15個職缺，其中頭爐師傅起薪6萬元、頭砧師傅起薪5萬8千元，薪資水準相當亮眼，另外也招募管理職、內外場服務人員、洗滌員及會計專員等多元職務。麗緻餐旅集團旗下的亞都麗緻飯店與亞緻餐飲也開出多項內外場服務職缺，薪資最高可達4萬元以上。此外，包括漢記（朱記餡餅粥）、群品餐飲、麥當勞與喬治兄弟等知名品牌也同步參與徵才，提供多元餐飲工作機會。

值得一提的是，餐飲業除了薪資與升遷制度外，也常提供不少「隱性福利」，例如免費員工餐、制服提供與清洗、員工折扣、節慶禮金或團體聚餐等，對於每天需要在現場服務的員工而言，不僅能減輕生活開銷，也能提升工作便利性與團隊凝聚力，成為吸引求職者投入的重要因素。

在其他產業方面，內湖就服站邀請到苓業國際開發參與徵才，該公司長期投入高階人才教育訓練、企業教練系統與國際大師課程培訓，引進多元企業培訓方案。本次釋出課程執行部專員、視覺設計專員與活動部專員等職缺，適合對教育訓練、活動企劃或品牌課程產業有興趣的求職者參考。

零售服務業同樣提供大量就業機會，包括大全聯、屈臣氏、全家便利商店與統一超商等企業，招募門市服務人員、儲備幹部與計時夥伴，工作據點遍布雙北地區。相關職缺同時提供正職與兼職彈性選擇，特別適合希望兼顧生活安排、課業或家庭時間的求職者。

本週參與徵才的企業包括亞都麗緻、亞緻餐飲、春申匯集、漢記（朱記餡餅粥）、群品餐飲、麥當勞、喬治兄弟、統一超商、全家便利商店、大全聯、屈臣氏、苓業國際開發、微笑單車（YouBike）、麗彤生醫、錢櫃，以及安馨、愛馨、長安等3家居家長照機構，共計18家廠商，職缺內容豐富多元。

就服處也提醒，民眾前往就業服務站求職有許多好處，不僅可直接與企業面對面面談、快速了解職缺內容，現場還有就服員可提供履歷健檢、職涯諮詢與媒合建議，協助求職者找到更適合自己的工作方向。對於想轉職、嘗試不同產業或重新規劃職涯的人而言，是相當便利且有效率的求職管道。

教育訓練 麥當勞 求職

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