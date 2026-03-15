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全國首座立面彩繪光電示範案 發電效益約屋頂型5成

中央社／ 台北15日電

內政部推動立面太陽光電，由建研所設置全國首座立面彩繪光電驗證成效，去年10月數據顯示，相較屋頂型光電，「立面有彩繪」發電效益為屋頂型的51.1%，「立面無彩繪」則能保留近7成的屋頂型發電效益。

為驗證立面光電效益，內政部建築研究所材料實驗中心大樓西南向外牆，於2024年與2025年分2期設置全國首座立面彩繪光電板，以白底綠圖呈現智慧淨零建築成果，並搭配部分無彩繪光電板作為對照。

建研所表示，內政部建築研究所材料實驗中心大樓本身就是能節能20%的綠建築，為達節能50%目標，陸續改善內部空調照明、加裝屋頂太陽光電等；但因屋頂光電能增加面積有限，因此後來決定在建物日照效率最高的西南向以外掛方式試驗立面太陽光電，並結合彩繪技術，解決眩光問題，融入建築美學。

建研所說，外掛方式適用於既有建築改造，且因立面光電主要功能為發電，不需與建物本身原有功能結合，不僅靈活性高、安裝方便，也同時兼具遮陽與隔熱。

發電效益方面，根據建研所資料，單就第一期「立面有彩繪」光電去年10月份數據來看，總發電量為487.36度，換算平均每瓩設置容量的發電量為39.64度。若對照同期屋頂平面光電約77.5度的表現，立面有彩繪光電約可保有51.1%的屋頂型光電發電效益。

資料顯示，「立面無彩繪」光電總發電量則為132.37度，平均每瓩的發電量為53.81度。與同期屋頂光電相比，發電效益能保留69.4%，接近7成。

建研所指出，若進一步比較，「立面有彩繪」的發電效益，約為「立面無彩繪」的73.6%，顯示彩繪塗層雖會影響發電效率，但仍能維持超過7成以上的發電效率。

建研所說，儘管立面效益較屋頂型差，但立面面積大，能補足屋頂面積不足的部分，全國建築物未來可能都有更多機會與潛力。

據了解，除了建研所自己的實證計畫外，今年環境部、台科大、高科大及高師大也會設置立面光電進行示範推廣。

另外，內政部國土署也已公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」新制，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備。另排除宗教殯葬類、危險物品類、經認定不宜設置、受光條件不足等4類建築，預計今年8月起實施。

國土署表示，此標準原則上以屋頂、雨遮及地面的太陽光電發電設備為主，針對自行設置立面光電部分，經濟部後續將會同內政部修法納入「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」。

太陽光電 光電 彩繪

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