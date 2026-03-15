竹東房市要飛了 忠泰宣布進軍、將推百億住宅大案

竹科效應外擴，加上位於竹東、延宕多年的竹科三期計畫，去年8月通過公益性及必要性評估報告審查，讓竹東成為新竹房市新焦點，北部知名建商忠泰建設近日也宣布進軍竹東，將推出百億建案。

忠泰建設早在2024年就已布局竹東，取得竹東兩塊台泥重劃區共約6500坪土地，隨著竹東房市熱度升高，預計今年5月正式推案，建案分兩期推出，第一期規劃約25~43坪、2～3房，兩期案量合計逾百億元。

負責銷售的海悅機構─海宇國際表示，竹東近竹北生活圈，距竹科僅約18分鐘，地理位置極佳。目前區內有中藝及台泥重劃區開發中，兩重劃區相鄰，周邊有轉運站、藝文中心、圖書館、行政大樓，是竹東最精華的區段。

根據樂居實價資料，當地目前成屋大樓實價每坪成交已達一坪40多萬元、近50萬元的行情。另外富宇建設在附近推出的「東方大境」則已賣到5字頭，最高站上6字頭。

海宇國際表示，忠泰建設以高端生活美學、設計藝術感及獨特外觀聞名，不僅致力打造頂級建築，也結合生活藝術，包括成立「忠泰美術館」深耕藝術文化，成立「忠泰生活開發」，將美學理念延伸為全方位的生活提案。

忠泰還打造新型態商場「忠泰樂生活」，除了持續在餐飲、滑冰運動與音樂等領域孵化創新品牌，並引進「TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）」、精品咖啡「Onibus Coffee」等日本生活風格夥伴，構築融合建築、藝術與生活文化的忠泰生活圈。

業者表示，忠泰在建築實績有目共睹， 從台北「輕井澤」、「代官山」、「明日博」到台中「忠泰老佛爺」，都獲得頂級客層高度認同感，而首度進軍新竹，在竹東推案，也立刻在網路社群掀起話題。

海宇國際表示，新竹科學園區去年前10個月營收突破1.38兆元，再創歷史新高。這股強勁的產值動能不僅持續推升竹科人的財富水位，在股市高點震盪與通膨壓力下，具備資產保值特性的地產市場，也成資金避險出口。

而指標型建商的動向則被視為市場風向球，北台灣高端住宅推手「忠泰建設」正式插旗竹東，此一重磅推案不僅拉升竹東居住規格，也讓竹東房市正式邁入國際品牌建商時代。