搶食手搖飲大餅 超商導入AI設備布局現做茶飲

全台手搖飲店數破1.6萬家，不過4大超商鎖定現調飲品年營收破新台幣1300億元大餅，正利用全台1.3萬家門市密集優勢，切入手搖飲戰場，透過AI設備與24小時經營模式，將超商成為全台最大連鎖手搖體系，不僅正面威脅傳統街邊店，更企圖重塑飲品市場版圖。

根據2025年底經濟部發布統計，截至2025年9月底，全台飲料店家數達2萬8788家，其中手搖飲店1萬6113家，占比56%，顯示手搖飲市場需求持續擴大，也吸引超商業者積極布局現做飲品市場。

統一超表示，7-ELEVEN早在2014年看準現做茶飲商機，推出「CITY TEA現萃茶」， 2020年研發專利「原葉單杯萃茶機」導入3000家門市後，2024年以手搖飲結合超商經營know-how，再推出品牌「不可思議茶BAR」，以兩大品牌布局現調茶飲版圖。

統一超指出，透過設備、風味、展店，打造多款業績達新台幣億元級飲品，帶動2025年現做茶飲業績成長逾2成，茶飲銷量杯數可堆疊出1.2萬座台北101。

其中不可思議茶BAR展店570家，以多元茶飲及冰量、糖度可客製化的手搖飲服務，吸引400萬人次到店體驗；2025年推出首間街邊手搖飲旗艦店，導入「AI智能現萃茶機」，大幅提升製茶速度外，單店單日最高有近500人次消費。

統一超指出，看好手搖飲市場口味變化多元，大致可分為純茶、奶茶、咀嚼3大派系，「不可思議茶BAR」提前迎接夏日旺季，18日將推出新品，包含純茶、奶茶、果茶及奶蓋系列等品項，有望搶食街邊手搖飲店商機。

全家表示，看準消費者對品質與風味的需求，提升輔以超商店舖密集與全天候營運的業態優勢，全家茶飲品牌Let's Tea在2025年攜手台灣知名的全方位製茶與餐飲原物料供應商桔揚集團，開賣現煮精品茶，並投資億元共同研發「智能膠囊茶機」，具備靈活更換茶款與70秒快速出杯優勢，同時簡化店舖操作流程，目前已導入全台超過千間店舖，為Let's Tea茶飲布局的重要里程碑。

萊爾富近年也持續升級現做茶飲品質。萊爾富指出，已由過去使用茶粉轉為採用原葉茶包沖泡，帶動門市茶飲銷售表現成長，單店平均每日銷售杯數較過去增加1倍；透過提升原料品質與沖泡方式，有助於強化消費者對現做茶飲的接受度與回購率。

此外，萊爾富也持續透過季節限定商品與品牌聯名，提升市場關注度。例如春季攜手日本百年抹茶品牌推出抹茶系列飲品，並搭配促銷，帶動來客體驗與銷售動能。

OK超商表示，看好現煮飲品市場持續擴大，從咖啡延伸至茶飲與特色飲品，逐漸成為門市重要的來客商品，持續透過聯名與季節商品開發，打造差異化飲品選擇。近期隨氣候回暖，OK超商攜手台灣在地茶飲品牌，推出春季聯名現泡茶系列，以延伸OK CAFE飲品版圖。

零售專家表示，超商與手搖飲界線正被打破，面對全台手搖飲店數超越4大超商的威脅，超商逐步從「便利商店」跨足「專業手搖」，透過品牌化與科技化布局，超商正利用全年無休的通路特性，將現調飲品打造為下一波成長曲線，強勢介入原本由手搖飲品牌主導的市場。