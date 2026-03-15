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2026國際自由車環臺賽台北站開賽 蔣萬安：讓選手體驗台北多元魅力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
一年一度自由車界盛事「國際自由車環臺賽」首站臺北站，於15日上午9時正式開賽。連續四年出席賽事開幕典禮的臺北市長蔣萬安表示，他始終相信運動可以讓世界看到臺灣、看到臺北，也讓更多人感受到這座城市多元而充滿活力的樣貌，體驗臺北開放、包容的城市魅力。圖／台北市政府提供
一年一度自由車界盛事「國際自由車環臺賽」首站臺北站，於15日上午9時正式開賽。連續四年出席賽事開幕典禮的臺北市長蔣萬安表示，他始終相信運動可以讓世界看到臺灣、看到臺北，也讓更多人感受到這座城市多元而充滿活力的樣貌，體驗臺北開放、包容的城市魅力。圖／台北市政府提供

一年一度自由車界盛事「國際自由車環臺賽」首站臺北站，於15日上午9時正式開賽。連續四年出席賽事開幕典禮的臺北市長蔣萬安表示，他始終相信運動可以讓世界看到臺灣、看到臺北，也讓更多人感受到這座城市多元而充滿活力的樣貌，體驗臺北開放、包容的城市魅力

蔣萬安致詞時首先向所有熱愛自由車賽的朋友道早安。他表示，自行車環臺賽是臺灣唯一的國際公路賽事，每年都吸引許多來自世界各地的選手與車迷參與。今年共有超過190位國際職業選手、20多支隊伍參賽，賽事規模盛大。

蔣萬安指出，環臺賽每年皆由臺北站揭開序幕，而臺北站最大的特色，就是全賽事唯一的城市繞圈賽。選手除了展現體能，更需要運用戰術與團隊合作，透過掩護與卡位爭取積分，使比賽更加精彩，也讓臺北站成為相當具有看點的一站。

他也提到，今年臺北站賽事起點特別從市政府前移至總統府前的凱達格蘭大道，賽道繞行約9圈、全長約80公里，讓選手在比賽過程中，不僅能看到總統府、景福門，也能騎經仁愛路林蔭大道，感受臺北城市景觀的獨特魅力。此外，今年賽事也透過YouTube進行直播，預計將吸引許多國內外觀眾線上收看，對城市行銷與國際曝光相當有幫助。

蔣萬安表示，透過舉辦這樣的國際賽事，不僅能讓世界看到臺灣、看到臺北，也能讓更多人感受到臺北多元、活力與人情味。他期盼未來能吸引更多國內外旅客來到臺北觀光、旅遊與消費，親身體驗這座城市的魅力。最後，他也祝福賽事圓滿成功，並祝所有選手都能有最優異的表現。

魅力 選手 總統府

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