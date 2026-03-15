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不只賣咖啡與現做茶 超商果昔飲品戰開打

中央社／ 台北15日電

隨著咖啡、現做茶市場逐步成熟，超商業者開始尋找帶動來客與消費的第二成長曲線。去年起現打飲品果昔開始受到關注，統一超、全家與萊爾富都陸續導入相關機台測試市場。行銷專家指出，果昔兼具「現做」與「健康」兩大元素，有機會成為超商飲品市場的新戰場。

日本7-ELEVEN自2023年起推出「自助現打果昔」，在當地便利商店市場掀起話題，也吸引不少台灣消費者關注，帶動果昔風潮吹進台灣市場。

果昔風潮主打現做體驗、新鮮健康訴求

全家便利商店向中央社記者表示，2023年即在限定3間門市販售「現打果昔」，主打新鮮水果製作與濃郁口感；據銷售觀察，以夏季為銷售高峰，銷量較冬季高出3倍以上，將持續觀察適合商圈，擴大測試規模。

萊爾富則於2025年初引進日本流行的果昔機，推出現打果昔品牌「果C果昔」，嘗試在咖啡之外開闢新的飲品成長曲線。

萊爾富向中央社記者表示，近年消費市場出現兩項趨勢。一方面消費者對「現做現打」飲品接受度提高，希望兼具新鮮感與便利性；另一方面，健康飲食與機能型飲品需求逐年增加。但超商過去多以包裝飲料為主，缺乏現做型產品，在此背景下，現打果昔被視為具潛力的新興品類。

萊爾富表示，目前「果C果昔」已導入全台逾500家門市；2025年銷售突破100萬杯，預估2026年仍可維持約10%成長動能。

萊爾富指出，果昔被視為觀察消費趨勢、開發新客群的重要嘗試。從消費結構來看，果昔帶來的客群與既有咖啡族群並不完全重疊，以Z世代年輕族群和女性消費者占比較高，也吸引重視健康飲食的族群。

隨著現打果昔市場興起，統一超今年1月初宣布，在限定門市導入「智能果昔機」，引進省力化設備實驗與新服務，也使果昔市場競爭升溫。

統一超接受中央社記者訪問時表示，看好日本7-ELEVEN果昔受在地與海外遊客喜愛，今年台灣7-ELEVEN導入智能果昔機，採冷凍水果杯裝封膜、現打飲料販售。

統一超透露，智能果昔機已於11間門市販售，今年2月單月有超過5000人次購買，單店單日最高可賣出上百杯，主要客群為年輕喜愛嚐鮮、或希望補充蔬果的家庭客，未來將觀察市場並規劃展店與開發新口味。

果昔是否有機會成為超商繼咖啡之後的新「帶路雞」商品，統一超說，果昔為不同於咖啡的商品結構，將觀察市場反應並優化。

加盟主：咖啡仍是主力　果昔開拓新客群

超商加盟主表示，目前咖啡還是超商營收主力，「果昔是另闢財源」，目的是創造新客群、話題討論度；同時果昔也能帶動門市商品併買效應。由於果昔機採自動化設備設計，也能降低店員勞務工作量，加上消費者可自行掃碼製作飲品，具有DIY體驗感，有助提升品牌記憶度。

行銷專家胡恒士表示，最近各大超商陸續導入果昔、果汁BAR等現做服務，不只是販售商品，更是販售「新鮮看得見、品質更可信」的消費體驗。

從市場發展來看，台灣消費趨勢向來與日本高度連動，日本7-ELEVEN將果昔從單一飲品推升為具話題性與打卡效應的明星商品；台灣果昔市場仍處早期成長階段，無論透過社群擴散、話題操作，都有望加速市場、帶動嚐鮮需求。

不過，他說，果昔要複製咖啡的高滲透率仍具挑戰，關鍵在於原料、冷鏈與報廢成本較高，價格帶自然受限；再加上季節性明顯，如何降低秋冬淡季衝擊，將是品牌能否做大市場的關鍵。

統一超 市場 超商

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