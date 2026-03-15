貓派崛起 四大超商貓食銷量業績增幅完勝狗食

根據農業部統計，去年底登記貓隻數量首度超越犬隻，貓派生活成顯學，帶動四大超商「貓經濟」噴發。超商內部數據顯示，近年貓咪相關商品業績成長幅度普遍達3成，已經超車狗狗類商品，貓狗商品陳列比例也更加懸殊，逾6成都是貓食，貓奴商機可觀。

農業部資料顯示，截至2025年底，全台登記貓狗數量突破340萬隻，其中貓咪占比首度過半，象徵「貓系生活」逐漸成為主流；同時，台灣登記的貓狗數量已超過14歲以下孩童，更反映出少子化與寵物家庭化趨勢。

統一超商指出，2023年起便觀察到貓食、用品市場崛起，帶動相關類別業績雙位數成長，全台已有逾3700間門市設有「OPEN!PETS寵物生活專區」，平均提供110至250款商品，業績逐年穩定成長逾3成，導入專區單店業績是未導入的1.5倍以上，同時寵食銷售又以貓食銷售成長最佳。

考量貓濕糧與零食為主要成長動能，統一超商自2024年起開始強化寵貓商品結構，包括用品、食品、玩具等，目前寵貓商品占比達6成，上班族、大學生皆是忠實購買客群。

全家便利商店數據也印證「貓派崛起」，去年全家貓食銷量已超越狗食，貓食業績更達雙位數成長。為了深化與不同年齡層「貓奴」的連結，全家近期2月22日「貓之日」活動，在社群平台Threads快速傳播下，「熱貓」、「全家貓咪制服」等周邊商品成功引爆社群話題，帶動相關業績成長逾4成。

全家指出，去年貓之日在社群以「不賣熱狗、改賣熱貓」玩梗，引發網友大量敲碗，今年幽默回應網友，正式推出「熱貓造型吊飾」商品；此外，以品牌元素延伸的「全家貓咪制服」限量1萬件，更在開賣不到24小時內即搶購一空。

瞄準毛孩經濟，萊爾富門市寵物相關商品已導入近百項品項，其中貓咪商品數量占比約65%。萊爾富指出，2025年貓咪商品收銀金額成長超過30%，銷量年增逾35%，相較之下，狗狗商品銷量、銷售額成長幅度穩定維持在約1成，目前持續透過優化貨架陳列與導入知名品牌專區，維繫成長動能。

OKmart分析，近2年貓狗商品比例已從過去6比4轉變為目前7比3，顯示貓咪飼養族群快速增加，推估與都市住宅型態改變有關，貓咪因飼養空間需求較小、生活型態較符合都會族群。

整體來看，OKmart門市寵物商品近2年業績成長約2、3成，以貓咪食品類商品表現最為突出，其中小包裝濕食與單餐型商品最受歡迎，主要符合消費者臨時補貨或替毛孩嘗試不同口味的需求，也觀察到消費者在超商購買「浪浪毛孩」的即時型食品提升不少。