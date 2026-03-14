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HWC黑沃咖啡跨界聯手法國御鹿干邑 推出「白蘭地藝伎」

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
金鐘影帝屈中恆(右)為咖啡與白蘭地愛好者，與黑沃咖啡創辦人林佩霓一同出席活動。業者提供
金鐘影帝屈中恆(右)為咖啡與白蘭地愛好者，與黑沃咖啡創辦人林佩霓一同出席活動。業者提供

台灣精品咖啡品牌「HWC黑沃咖啡」，攜手擁有超過200年歷史的法國干邑品牌HINE御鹿干邑(HINECognac)，共同推出期間限定聯名的白蘭地藝伎，標榜「御鹿干邑 × 黑沃咖啡一咖啡上癮，微醺剛好」，為咖啡市場帶來全新的品味體驗。

活動由HWC黑沃咖啡創辦人林佩霓主持，帶領來賓探索精品咖啡與干邑文化間的風味對話，分享咖啡、文化與生活品味融合的感官體驗。金鐘影帝屈中恆、舞台劇知名演員唐從聖，以及時尚教主李明川，皆為咖啡與白蘭地的愛好者，也一同出席活動，共同體驗咖啡與干邑交織的迷人風味。

這場結合精品咖啡與干邑風味的春日活動，即日起至4月10日在黑沃咖啡全台指定門市同步展開。林佩霓希望透過這次跨界合作，以一杯充滿層次的咖啡，邀請大家在春日午後感受微醺與咖啡交織的風味時刻。

創立於1763年的HINE御鹿干邑，是法國干邑產區歷史悠久的品牌之一。品牌以優雅細膩的風格與嚴謹的釀造工藝聞名，長年被視為英國皇室青睞的干邑品牌，在全球高端干邑市場中擁有深厚的歷史地位。

而HWC黑沃咖啡，則是台灣精品咖啡連鎖品牌的重要代表之一。品牌多年來深耕精品咖啡領域，從全球咖啡產區選豆、專業烘焙技術到門市風味體驗，持續推動台灣精品咖啡文化的發展。

此次跨界合作，讓來自歐洲的干邑文化與全球精品咖啡風味相遇，也為咖啡市場帶來全新的品味體驗。

林佩霓指出，精品咖啡與干邑白蘭地其實有許多共通之處。「兩者都非常重視產地風土、發酵工藝與時間所帶來的風味層次。干邑代表歐洲數百年的蒸餾與熟成藝術，而精品咖啡則代表全球咖啡文化的風味探索。」

她表示，希望透過與國際品牌的合作，讓咖啡不只是一杯飲品，而是一種融合文化、工藝與生活品味的體驗。

本次聯名活動推出全新風味的主角「白蘭地藝伎」，咖啡豆採用特殊的白蘭地橡木桶浸漬水洗處理法，在處理過程中吸收干邑橡木桶的細緻香氣，使整體風味呈現出豐富層次，包括：

白蘭地酒香、茉莉花香、柳橙與柑橘果香及太妃糖般的甜感，讓精品咖啡細膩的花果香與干邑優雅的酒韻相互交融，帶來不同於傳統咖啡的全新風味體驗。

黑沃咖啡說，此次聯名活動也推出多款限定商品，讓消費者能以不同形式體驗咖啡與千邑融合的風味層次，包括白蘭地藝伎濾掛咖啡、白蘭地藝伎1/2磅咖啡豆、御鹿聯名特調飲品、皇家白蘭地美式、皇家白蘭地拿鐵，透過咖啡與干邑香氣的層層堆疊，打造春季限定的微醺風味體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑沃咖啡創辦人林佩霓(左)攜手HINE御鹿干邑，共同推出期間限定聯名的白蘭地藝伎。業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑沃咖啡創辦人林佩霓(左)攜手HINE御鹿干邑，共同推出期間限定聯名的白蘭地藝伎。業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

唐從聖 屈中恆 咖啡 白蘭地

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