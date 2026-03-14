柏文20週年春酒送出60兩黃金 今年營運多箭齊發再拚高

柏文（8462）健康事業14日在台中圓滿戶外劇場舉辦20週年春酒盛會，董事長陳尚義宣布，今年全台預計開出10家「健身工廠」，新創品牌「SKlub運動俱樂部」積極展店，電子商城也訂3月31日上線，「柏文下一個20年，將挑戰全台連鎖健身產業龍頭」。

法人估，隨著新營運據點持續開出，加上新運動品牌及電子商城上線，除了會員穩健增加，也將帶動會員二次消費，柏文今年營收可望維持雙位數增長，並有機會賺逾一個資本額。

柏文今年迎來20週年，春酒盛會共有3,500名員工及眷屬參與。活動規格全面升級，不僅打造大型戶外園遊會市集，更邀請多組重量級藝人輪番演出，將企業春酒直接升級為「音樂祭等級」的員工盛典。

春酒活動的亮點之一，是今年共有60名員工得到在職十年的禮物，陳尚義當場贈送每個人各一兩黃金，按照市價，現場發出的60兩黃金總值超過1,260萬元，現場歡聲雷動。

歡慶20週年的同時，柏文也繳出亮眼成績單，去年合併營收達60.66億元、年18.4%，毛利率31.93%，較2024年28.22%增加3.71個百分點，稅後純益6.66億元、年增79.2%，每股稅後純益8.49元，營收、獲利雙創歷史新高，董事會通過每股擬配發7.37781801元現金股利。

去年各主要服務項目中，健身及娛樂服務收入為37.18億元、年增20.1%；運動保健服務收入21.4億元，年增14.8%；入會費(含手續費)收入1.42億元、年增20.4%。

展望未來，陳尚義指出，健身市場需求持續提升，健康促進與運動保健已成為全民生活型態的重要一環。柏文將持續深化健身、健康與運動保健服務整合，並積極拓展市場版圖。目前「健身工廠」會員數共計36.4萬人，市占率約30%。

柏文旗下「健身工廠」今年將拓展10處營運據點，增添「新店成長動能」。今年第1季，台北市安和廠已於2月28日開幕；第2季有台中市烏日廠投入營運；預計今年底全台將有93家「健身工廠」，2027年突破百店，為全台消費者提供優質的體適能服務。

此外，新創事業品牌「SKlub運動俱樂部」延續去年在高雄、桃園各一店的擴展，今年嘉義亦有展店計畫；運動俱樂部透過場租、課程、商品及營隊四大服務項目，創造營收、獲利顯著成長，將成為柏文另一成長核心。

陳尚義表示，「健身工廠」據點繼續成長，加上電子商務平台(EC)即將上線，除了「PW」自有品牌運動、保健、補給等產品之外，亦將聯合其他品牌推出聯名商品，帶動「會員二次消費提升」，今年營收及獲利再創亮眼成績可期。

依據財政部統計資料顯示，2025年全國健身中心銷售額總計212.48億元、年增13.8%，2025年台灣付費健身市場成長較2024年更好，健身產業維持強勁增長。柏文2025年營收成長率優於市場，獲利能力亦優於同業。

柏文今年有60名員工服務滿10年，董事長陳尚義大手筆送給每人一兩黃金。記者宋健生／攝影