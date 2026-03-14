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亞果遊艇展開展 25艘豪華船艇「開箱」

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
亞果遊艇集團董事長侯佑霖（右二）表示，國內多數遊艇碼頭都設於漁港，而漁港設施與國際遊艇碼頭規範並不相符，外籍船隻進出受限制。記者王昭月／攝影
亞果遊艇集團董事長侯佑霖（右二）表示，國內多數遊艇碼頭都設於漁港，而漁港設施與國際遊艇碼頭規範並不相符，外籍船隻進出受限制。記者王昭月／攝影

「2026高雄亞果遊艇展」今起 一連兩天在高雄愛河灣盛大開展，集結21個頂尖船艇品牌，展出25艘豪華船艇，亞果遊艇集團並宣布，台南安平遊艇城正式取得國際「五金錨」遊艇碼頭認證，成為台灣首座獲此認證的遊艇碼頭，象徵國內遊艇碼頭設施與服務逐步與國際標準接軌。

亞果遊艇展匯聚義大利，德國及芬蘭等多國品牌的動力遊艇 與帆船，總市值達十多億元。亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，打造國際級碼頭須具備完善設施與安全機制，以迎接國際船艇停泊。其中陸域設施包括飯店等服務尤需要到位。榮幸的是，亞果努力了十幾年，今年台南安平遊艇城終於取得「五金錨」遊艇碼頭認證，是台灣第一個獲得五金錨認證的遊艇碼頭。

他表示，「金錨評鑑」是國際遊艇碼頭的重要指標，評鑑90多項，須達85分以上才能獲認證。亞果安平遊艇碼頭獲得91分，涵蓋水域安全、靜穩度、環境保護、碼頭營運設計與服務品質等指標，代表整體設施與管理已達國際水準。

他說，國內遊艇碼頭尚未取得「鉑金五金錨」的原因，主要是碼頭尚未提供24小時完整服務。未來五星級飯店等設施完成，無論船隻何時進出港，都能立即提供餐飲與住宿。

他進一步說，國內多數遊艇碼頭都設於漁港，而漁港設施與國際遊艇碼頭規範並不相符，外籍船隻進出受限制；而近年亞果取得的碼頭多位於商港，因此更容易符合國際認證標準。未來在台中、台北港與基隆等地，也將朝取得五金錨碼頭認證推進。這樣100呎以上的超級遊艇更有機會優先選擇台灣停泊或補給。

高雄市遊艇服務商業同業公會理事長潘泰安說，這次遊艇展應能有效刺激國內遊艇銷售與服務資訊交流，不過他也直言，遊艇設施其實需很大的沉沒成本，像碼頭、水泥岸壁或消波設施，在國外多半是政府投入。建議政府應將相關設施視為公共建設，予以支持。

潘泰安同時建議，港區航路在管理上應適度鬆綁，發展海上觀光與港區航線，例如高雄港若能規劃市區至旗津的「藍色公路」短程航線，不僅能帶動海洋休閒市場，也能活化部分閒置碼頭空間，創造新的城市觀光亮點。

義大利LUXSEA號遊艇，在2026高雄亞果遊艇展「開箱」。記者王昭月／攝影
義大利LUXSEA號遊艇，在2026高雄亞果遊艇展「開箱」。記者王昭月／攝影

亞果遊艇集團並宣布，台南安平遊艇城正式取得國際「五金錨」遊艇碼頭認證。圖／亞果集團提供
亞果遊艇集團並宣布，台南安平遊艇城正式取得國際「五金錨」遊艇碼頭認證。圖／亞果集團提供

「2026高雄亞果遊艇展」今起 一連兩天在高雄愛河灣盛大開展，集結21個頂尖船艇品牌，展出25艘豪華船艇。記者王昭月／攝影
「2026高雄亞果遊艇展」今起 一連兩天在高雄愛河灣盛大開展，集結21個頂尖船艇品牌，展出25艘豪華船艇。記者王昭月／攝影

亞果遊艇展本周未登場，25艘頂尖品由遊艇齊聚高雄愛河灣遊艇碼頭。圖／亞果集團提供
亞果遊艇展本周未登場，25艘頂尖品由遊艇齊聚高雄愛河灣遊艇碼頭。圖／亞果集團提供

環境保護 碼頭 遊艇

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