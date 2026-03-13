SCFI連三漲 四大航線齊揚 波斯灣運價上升四成最多

美伊戰爭持續，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價昨（13）日出爐，指數連三漲，上漲211.16點至1,710.35點，周漲幅14.9%，四大航線上漲均逾一成；遠東到波斯灣運價變動幅度更大，每TEU（20呎櫃）3,220美元，單周漲933美元，周漲幅40.79%。

法人分析，運價上揚，將推升貨櫃三雄長榮、陽明、萬海營收攀升，物流業者台驊、中菲行及捷迅等跟著受惠。

歐洲市場開始受到塞港波及，遠東到歐洲運價每TEU達1,618美元，較前一期上漲166美元，周漲幅11.4%；遠東到地中海運價每TEU達2,666美元，較前一期上漲306美元，周漲13%。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,249美元，較前一期上漲309美元，周漲15.9%；遠東到美東運價每FEU達3,111美元，較前一期上漲394美元，周漲14.5%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲20美元，漲幅4.37%；遠東到日本關西每TEU較前一周上漲5美元、遠東到日本關東每TEU較前一周下跌3美元、遠東到韓國每TEU較前一周上漲8美元。

台驊控股（2636）總經理顏益財指出，全球海運市場雙線告急，歐洲阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重，航空貨運本周開始漲價，戰爭只要持續一個月，全球貨櫃輪恐釀紅海2.0危機，缺船、缺櫃危機不容小覷。

顏益財分析，已有大型海運發通知歐洲線GRI要加收2,000美元，歐洲線運價下周還會上揚，推估所有船公司近期會陸續宣布；且因中東戰火不停，船舶供給壓力攀升，預計4月1日北美線也會漲。