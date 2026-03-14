美伊衝突 國際機票價格恐上調30%

全球航空業早受到俄烏戰爭干擾，加上美國與以色列對伊朗開戰，大幅壓縮全球可安全通行空域，同時油價因戰爭被推升，不少國際航空公司都表態將提高機票價格，華航（2610）、長榮等國籍航空國際線燃油附加費也將受影響，據悉，最快4月做出調整。專家指出，近期準備搭機旅行者應盡速訂票，以避免高達30%的普遍漲價。

亞洲航空宣布將暫時提高票價與燃油附加費，泰國航空票價也預計上漲10%至15%，澳洲航空與紐西蘭航空已於10日表示提高票價；紐西蘭航空12日指出，將於3月16日至5月3日期間取消數千航班，影響約4.4萬名乘客。

中東航線航班取消與中斷迫使國際旅客轉向替代航線，導致需求激增，也在短期內推高價格。國泰航空4月中旬從雪梨往返倫敦商務艙機票已高達3.9577萬澳幣（約新台幣91萬元），同一航線經濟艙票價也超過3,000澳幣（約新台幣7萬元）。國泰航空行政總裁林紹波說，從澳洲飛往歐洲及從印度飛美國等常經中東航線，漲幅尤為顯著。

國際航空運輸協會總監華爾希分析，近期機票價格恐上漲約8%或9%，因燃料成本約占航空公司營運支出的25%。

國籍航空也傳出有意調整國際線燃油附加費，據悉，方案已提報民航局，最快4月初依中油公告航空燃油價格進行調整。華航、長榮與星宇航空皆表示，將持續觀察國際情勢與油價走勢，再依現行機制評估是否調整；採低成本模式營運的台灣虎航則未收取燃油附加費。

依規定，國際線燃油附加費屬於機票運價一部分，航空公司須先報民航局並轉報交通部備查，並依中油公告的國際航空燃油牌價變動調整。因國內線調整燃油附加費門檻較高，需連續數月平均油價達到標準且經主管機關備查後才可實施。